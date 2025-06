日本サッカー協会(JFA)は23日、7月16日(水)に開催する天皇杯3回戦のテレビ放送・ライブ配信、JFATVのライブ配信が決定したと発表した。3回戦15試合のテレビ放送・ライブ配信は以下の通り。NHK BSアルビレックス新潟 vs 東洋大学@デンカビッグスワンスタジアムスカパー!ヴィッセル神戸 vs ヴァンフォーレ甲府@JITリサイクルインク スタジアム川崎フロンターレ vs SC相模原@Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuガンバ大阪 v