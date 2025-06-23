¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ¡¢3²óÀï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª¡ØBS·à¾ì¡Ù¤ÏJ1¿·³ãvsÅìÍÎÂç³Ø¡ÄJFATV¤Ï¡Ö°Û¿§¤ÎÅìËÌ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï23Æü¡¢7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢JFATV¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
3²óÀï15»î¹ç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
NHK BS
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã vs ÅìÍÎÂç³Ø
¡÷¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í vs ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¡÷JIT¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì vs SCÁêÌÏ¸¶
¡÷Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
¥¬¥ó¥ÐÂçºå vs ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
¡÷ND¥½¥Õ¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¡÷PEACE STADIUM Connected by SoftBank
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ vs ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£
¡÷¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç vs Æ£»ÞMYFC
¡÷Æ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì vs À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
¡÷¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ
FCÅìµþ vs ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿
¡÷¥¯¥é¥µ¥¹¥É¡¼¥àÂçÊ¬
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå vs ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¡÷ÌÄÌçŽ¥ÂçÄÍ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ vs ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
¡÷ÉÙ»³¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. vs ²£ÉÍFC
¡÷¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ vs ¥µ¥¬¥óÄ»À´
¡÷±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ vs ¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
¡÷¤¨¤¬¤ª·ò¹¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
JFATV
¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹ vs ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
¡÷¥×¥é¥¤¥Õ¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¡É¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëNHK BS¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ï¡¢J1¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÈÅìÍÎÂç³Ø¤Î°ìÀï¤Ë·èÄê¡£
J1Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ò²¼¤·¡Ê¤³¤Î»î¹ç¤âNHK BS¤ÇÊüÁ÷¡Ë¡¢Âç³ØÀª¤ÇÍ£°ì3²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿ÅìÍÎÂç¤Î²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤âJFL¤ÇÍ£°ì¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¡£3²óÀï¤Ç¤Ï¡¢J2¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤È¤ÎÅìËÌ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÎ×¤à¡£
¤³¤Î²Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë
È¬¸Í¤Î¥×¥é¥¤¥Õ¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ï¡¢JFATV¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£