4月23日に行われた新しい資本主義実現会議で議論された「最低賃金を2020年代に1500円にする」という目標。【映像】新しい資本主義実現会議の様子石破総理は自民党総裁選から、岸田政権時の「2030年代半ば」という目標を前倒しする考えを示してきた。これに異を唱えているのが、実際に賃上げを実行する側の、経済界である。「資本主義市場の競争を通じて企業は伸びていくわけで、市場の力で企業が生産性を上げる。従来から申