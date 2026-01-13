国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が13日、国会内の定例会見で、高市早苗首相（自民党総裁、64）が通常国会冒頭での衆院解散を検討しているとの報道に触れ「『経済後回し解散』と言わざるを得ない」「（自民党との）信頼関係が、崩れるとまでは言いませんけど、少なくとも揺らぎますよね」と懸念を示した。 【写真】偶然すぎる…万博会場で維新・藤田共同代表とバッタリ 玉木氏は「去年の12月18日に、いわゆる年収の壁103万