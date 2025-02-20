俳優・歌手の中島健人（30歳）が、2月20日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。先輩の俳優・山下智久（39歳）について語った。中島はこの日、「先輩・山下さんは、後輩から見てどんな方ですか？」と聞かれ、「誰一人置いていかない人、というか。自分の今の活動の形に対しても、『脚力がしっかりつく人生になると思うから、共に頑張ろうね』っていう風に…」と話すと、番組MCのバナナマン・設楽統は「