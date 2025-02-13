セルティックは12日、UEFAチャンピオンズリーグのノックアウトフェーズプレーオフでバイエルンと対戦。1-2で敗れた。試合はバイエルン優勢で進み、守護神カスパー・シュマイケルの好守などでしのいでいたセルティックだが、前半アディショナルタイムにマイケル・オリーセの強烈弾で失点。後半開始早々の49分にもハリー・ケインの追加点を許し、2点のリードを奪われる展開となる。ホームで苦しい状況に追い込まれスコットランド王者