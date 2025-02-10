2月9日（現地時間、以下同）に、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設を訪れたドジャース大谷翔平選手（30）。前日まで6日間続けて自主トレーニングに励んできたが、この日は真美子夫人と愛犬・デコピンを伴って、家族水入らずの時間を過ごしたようだ。「大谷選手はトレーニングウェアに着替えることなく、長袖トップスに黒いパンツ姿の私服で過ごしていました。施設の屋外でデコピンにテニスボールを投げるなどして遊び、山本