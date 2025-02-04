2月12日（水）から3月1日（土）にかけて中国・深センで開催されるU20アジアカップ2025。この大会を配信するDAZNは、2月14日（金）に初戦を迎える日本代表戦全試合を無料独占ライブ配信することが決まったと1月28日に発表した。 「AFC U20 アジアカップ」は2年に1度開催され、近い将来フル代表でも活躍が期待される20歳以下の選手たちがしのぎを削り合う大会。U-20日本代表は昨年行われた予選でキルギスに引き分けたものの、トルク