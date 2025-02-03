【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新CMでは佐久間のトレードマークでもあるピンクヘアを生かし、毛先まで軽やかになびく美しい髪をダイナミックな映像で表現 Snow Man佐久間大介が、ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースするヘアケアブランド「&be HAIR（アンドビーヘア）」のブランドアンバサダーに就任。普段からヘアケアにこだわりを持ち、独自の感性で様々