¡Ö¤³¤Î²ñ¸«¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢²ñÄ¹¡¢¼ÒÄ¹°Ê²¼¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ²ñÄ¹¤È¼ÒÄ¹¤ÏÂàÇ¤¤·¤Þ¤¹¡×1·î27Æü¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë±óÆ£Î¶Ç·²ð»á¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬²þ¤á¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¤Î¹Á¹À°ì»á¤ä²ñÄ¹¤Î²ÅÇ¼½¤¼£»á¤¬¼­Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ