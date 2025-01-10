¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥¹»á¤¬¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤«¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ê¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¯¥í¡¼¥¹»á¡£ºòÇ¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Æ±»á¤¬¡¢ÏÃÂê¤ÎNetflixsºîÉÊ¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ëÀ¸À®AIÆ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¼«¤éÈ¿±þ