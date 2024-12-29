いよいよ直前に迫った『NHK紅白歌合戦』。曲順も発表され、流行語大賞にノミネートされた「はいよろこんで」のこっちのけんと（28）や、今年のヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」のCreepy Nutsなど初出場組も注目されている。昨年に続きトリを福山雅治（55）が、大トリをMISIA（46）が務めることも発表され、楽しみにしている人も多いのではないか。さまざまな要素のなか決定された今年の紅白出場者の顔ぶれのなかで、今年視聴者が
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