シンガーソングライターの中西圭三（60歳）が12月6日、自身のTwitter（X）を更新。同日亡くなった中山美穂さんを追悼している。中西はこの日、「中山美穂さんの突然の訃報にただただ驚き動揺しております。駆け出しの僕ら（中西圭三・小西貴雄）にチャンスを与えて下さって本当にありがとうございました。ご冥福を心よりお祈り致します」と追悼した。中西は中山さんの9枚目のアルバムに「Island Blue」という楽曲を、その後、12枚