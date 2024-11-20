【真・三國無双 ORIGINS】 2025年1月17日 発売予定 価格： 通常版 9,680円 TREASURE BOX 17,680円 ※グッズのみ8,000円 コーエーテクモゲームスは、2025年1月17日発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクション「真・三國無双 ORIGINS」について、体験版を11月22日に配信する。 体験版が配信され