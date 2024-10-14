Instagramに投稿されたのは、トリマーさんが超大型犬のシャンプーをしたときの動画です。超大型犬が体をブルブル震わせると、とんでもない量の水しぶきが…！？動画は記事執筆時点で11万6000回再生を突破し、「すごい迫力」といった声が寄せられています。 【動画：超大型犬をシャンプーした結果…ド迫力すぎて『どっちが洗われているかわからない光景』】 超大型犬のシャンプーをしたら… Instagramア