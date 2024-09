8月14日に自身3枚目となるアルバム『SEE YOU THERE』をリリースした元SMAP・木村拓哉。吉田拓郎、竹内まりや、KinKi Kids・堂本剛といった名だたる顔ぶれを従えた作品だったが、アルバムランキング(オリコン調べ、以下同)の記録は、初日から過去2作の売り上げを下回ってしまった。木村は’16年末のグループ解散を経て、’20年1月に初のソロアルバム『Go with the Flow』をリリース。2ndアルバム『Next Destination』(’22年