森永製菓は、カカオ生産国の子どもたちを支援する活動「1チョコ for 1スマイル」の取り組みにおいて、「チョコ×アイスでひんやり!カカオの国のことを学んで笑顔を届けよう −1チョコ for 1スマイル サマーイベント」を、9月1日にGREEN SPRINGS(東京都立川市)にて開催する。このイベントは、8月19日より開始している「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン」の第2弾。「1チョコ for 1スマイル」は、森永製菓が2008年から続