森永製菓、カカオ生産国の子どもたちを支援「1チョコ for 1スマイル サマーイベント」開催

森永製菓は、カカオ生産国の子どもたちを支援する活動「1チョコ for 1スマイル」の取り組みにおいて、「チョコ×アイスでひんやり!カカオの国のことを学んで笑顔を届けよう −1チョコ for 1スマイル サマーイベント」を、9月1日にGREEN SPRINGS(東京都立川市)にて開催する。このイベントは、8月19日より開始している「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン」の第2弾。「1チョコ for 1スマイル」は、森永製菓が2008年から続けている活動で、これまでの支援総額は約3億1,773万円(2024年2月時点)に上る。支援パートナーである国際NGOプラン・インターナショナルと、日本生まれのNGO ACE(エース)を通じて、ガーナなどカカオの国の未来を担う子どもたちの教育環境の改善や児童労働問題への取り組みを、商品の売り上げの一部を使って支援しているもので、年間を通して行う寄付に加えて、年に1回の特別期間では対象商品の売上1個につき1円を寄付するキャンペーンを実施してきた。

「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン」は、カカオの国のことや「1チョコ for 1スマイル」の取り組みに関する“学び”のアクション(投稿・行動)が支援に繋がる、今年度初めて実施している期間限定のキャンペーン。第1弾では対象SNSにおいて1アクションにつき10円を寄付するキャンペーンを実施している。第2弾となる今回のイベントでは、カカオの国や「1チョコ for 1スマイル」の取り組みについてクイズ形式で学ぶことができ、イベントに参加した人数×100円を「カカオの国の子どもたち」の支援のために寄付する。また、イベント参加者には「チョコモナカジャンボ」「板チョコアイス」など、カカオを使った森永製菓のアイスをプレゼント。イベント会場では、カカオの国の子どもたちへメッセージを届けるコンテンツも用意している。この取り組みを通じて、より多くの人にカカオ生産国の課題を知ってもらえれば…との思いを込めた今回のイベント。まずは知ることがカカオ産業のサステナビリティ向上への一歩となり、カカオの国の子どもたちの笑顔の“たね”になると考え、このキャンペーンを企画したという。