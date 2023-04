Photo: Shutterstock もともとはDVDレンタルサービス。Netflixが25年続いたDVDの郵送レンタルを終了すると発表がありました。最後のディスク発送は9月29日で返却は10月27日までとのことです。今の若者は「DVDレンタルって何?」と思うかもしれませんし、DVD世代であっても「え、NetflixってDVDレンタルやってたんだ?」と驚きじゃないでしょうか。On September 29th, 2023, we will send out