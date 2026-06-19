小学5・6年生が自分たちで考えて命を守る。 岡山済生会で「第10回 子どもメディカルラリー」を開催 ～10年で312名が参加～

岡山済生会総合病院

岡山済生会総合病院（岡山市北区国体町）は、2026年6月27日（土）に小学校5・6年生を対象とした体験型イベント「第10回 岡山済生会 子どもメディカルラリー」を開催します。

医療の現場をリアルに再現したシチュエーションを通じて、子どもたちが命の大切さや応急手当の基本を学びます。

公式ホームページはこちら :https://www.okayamasaiseikai.or.jp/about/classroom/kidsrally/

AEDの装着講習を受ける子どもたち子どもメディカルラリーとは？

「メディカルラリー」は、医師・看護師・救急救命士などがチームを組み、リアルな医療シナリオに基づいたトレーニングを行いながら技術や判断力を競う医療競技です。子どもメディカルラリーは、その大人向けの競技を小学生向けにアレンジしたもので、2012年に大阪府済生会千里病院で初めて開催されました。

子どもたちが友だち同士やきょうだいと協力しながら、「いざという時に自分や誰かの命を守る力」を楽しく学ぶことを目的とし、岡山県済生会でも2017年より継続開催しています。

子どもたちは医療従事者による講習を受けた後、3人一組のチームに分かれ、倒れている人を発見した場合の対応やけが人への応急手当の判断・実践など、さまざまなシナリオに挑戦します。体験を通じて、命の重さや助け合いの心を学ぶことができる貴重な一日となるでしょう。

第10回の開催概要

心停止者にAEDを届ける子どもたち大震災から身を守るために机の下に避難真剣に胸骨圧迫のを練習する地震で倒壊するブロック塀の模型が設置されたコース

今年で10回目を迎える岡山済生会子どもメディカルラリーを、以下のとおり開催いたします。

10年を振り返って

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159921/table/8_1_fe1233419630f2872188d2890ade99e0.jpg?v=202606190551 ]

2017年の第1回開催から10年。子どもたちが体験するシナリオやゲームの数も、当初の5つから7つに増え、参加チームも10チームから12チームに増えました。振り返るといろいろなことがありました。新型コロナウイルスが猛威を振るった2020年（第4回）は子どもたちやスタッフの安全のため中止としました。翌2021年は、友だち同士のチーム制から家族とタッグを組んだチーム制に変更し、オンラインで開催しました。2025年からは、抽選にもれた参加希望者のうち、希望したチームには午後から心肺蘇生の講義と講習を行っています。

岡山済生会子どもメディカルラリーの開催当時からのメンバーに話を聞きました。

コロナ禍のため2021年はオンラインで開催過去にはマクドナルドからドナルドも参加

10年続けられたことに感謝

子どもたちの純粋な心を通じて地域の医療啓発を目指して早や10年。次の10年も、もっとワクワクと感動、学びを伝えます！（子どもラリー運営会議メンバー・救急科医師 野崎 哲）

2017年の第1回の様子過去の参加者がスタッフ参加：左端は主催メンバーの豊田無限大の想像力と行動力と優しさ

子どもたちが困っている人に遭遇した時、勇気をもって助ける手伝いができるといいなという思いから岡山済生会子どもラリーは始まりました。毎回子どもたちの無限大の想像力と行動力に驚かされ、優しさに感動するばかりです。

表彰の場面では、入賞した笑顔の半面、悔しさに涙する子どもたちもいて、こちらももらい泣きしてしまうこともありました。そして院内外、他県からも毎年150人を超える方がこの子どもラリーの趣旨に賛同してくださり、スタッフとして参加してくださっています。

日本では大阪府済生会千里病院で始まった子どもメディカルラリーは、今では全国各地で開催されるようになり、その内容も各地の特色がありますが、思いは同じです。子どもたちでもできることを学んでほしいという思いもありますが、時には逃げること、自分を守ることも大切だということもあわせて伝えていきたいです。

子どもたちの計り知れない可能性を信じ、未来の仲間に期待しています。（子どもラリー企画運営・看護師 豊田由紀）

命を考えるきっかけに

「子どもメディカルラリー」は、単なる救命体験ではなく、命の尊さや他者を思いやる心を育む教育の一環です。これまでに312名の子どもたちが参加しました。子どもたちにとって、この経験が将来の防災力や自信につながることを願っています。