パーソナルジム特化SaaS「FitFlow」提供開始 ─ 予約から継続フォローまで一元化し、未収・失客を防ぐ

Sunflower T & C株式会社【画像(１)：メインビジュアル】

「あの会員、次の予約は入っていたか」「あの決済は通っていたか」--パーソナルジムの現場では、こうした確認が複数のツールに分かれ、見落としや未収が起こりがちです。Sunflower T&C株式会社は、これらをまとめて整えるパーソナルジム特化型の運営支援SaaS「FitFlow」の提供を開始しました。

FitFlowは、予約管理、会員管理、契約管理、オンライン決済、売上管理、アラート管理を一元化し、現場で起こりやすい確認漏れや対応遅れ、未収リスクの低減を支援するサービスです。体験予約から継続利用、物販を含む売上管理、継続フォローまでを一つの運営導線で管理できます。

また、売上や継続率、来店傾向、アラート状況などをもとに、運営改善に活用しやすい示唆を得やすくするAI経営アドバイスにも対応。単店舗はもちろん、複数店舗を束ねる本部運用まで、パーソナルジムの数字をまとめて把握できる環境を提供いたします。

サービス詳細・無料トライアルは FitFlow公式サイト（https://fitflow-next.com(https://fitflow-next.com)）、企業情報は Sunflower T & C株式会社公式サイト（https://www.sunflower-t-c.com(https://www.sunflower-t-c.com)） でご覧いただけます。

背景｜パーソナルジム運営では、業務が分断しやすい

パーソナルジム運営では、予約管理だけでなく、会員情報、契約状況、支払い状況、来店履歴、継続フォローなど、複数の業務をまたいだ確認が日常的に発生します。一方で、予約は別ツール、契約はスプレッドシート、決済は別サービス、売上集計は手入力といった形で、管理が分断しているケースも少なくありません。

その結果、次のような課題が発生しやすくなります。

・確認漏れや対応遅れ

・決済失敗や未収への対応漏れ

・体験後フォローの抜け漏れ

・継続提案の機会損失

・スタッフや店舗ごとの対応状況が見えにくい

FitFlowは、こうしたパーソナルジム特有の運営課題に対し、必要な情報を一つの流れで確認しやすい環境を提供することを目指して開発しました。

FitFlowの特長｜予約だけでなく運営全体を支援

【画像(２)：運営フロー全体図】

FitFlowの特長は、予約・決済といった“運営”を整えるだけでなく、継続率・未収・売上という“経営の数字”にまで踏み込む点です。予約・会員・契約・決済・売上・通知・アラートを一つの運営導線でつなぎ、単店舗から、複数店舗を束ねる本部運用までを支える、パーソナルジム特化型の運営・経営支援SaaSです。

特に、パーソナルジム運営において重要となる次のような実務を、一つの運営導線で整理しやすい設計を目指しています。

・体験予約から継続利用への導線管理

・回数券や月額プランの管理

・継続提案や期限管理

・来店忘れ防止の通知運用

・決済失敗や未収リスクへの対応

・将来的な多店舗・本部運用への拡張

さらに、AI経営アドバイスにより、売上推移、来店状況、継続率、アラート傾向などをもとに、運営改善に向けたポイントを把握しやすい点も特長の一つです。

FitFlowは、単なる日々の運用管理にとどまらず、店舗運営の改善や経営判断にも活用できるサービスを提供します。

主な機能

【画像(３)：重要アラート・本日の運営状況画面】

1．予約管理

体験予約、通常予約、変更、キャンセル対応を一元管理します。

2．会員・契約管理

会員情報、来店履歴、契約状況、継続状況をまとめて確認できます。

3．オンライン決済・売上管理

入会費、月額、回数券、物販を含む売上状況を可視化します。

【画像(４)：ダッシュボード・売上管理画面】

4．LINE / メール通知

予約リマインドや案内通知を自動送信し、来店忘れや対応漏れを防ぎます。

5．アラート管理

決済失敗、期限間近、継続フォロー対象、体験後未継続、初期手続き未完了などを一覧で確認できます。

【画像(５)：アラート管理画面】

6．多店舗・本部運用（Pro）

多店舗横断アラート、本部向け集計、重要度別確認、スタッフ別対応状況確認に対応します。

7．AI経営アドバイス

売上推移、継続率、来店傾向、アラート状況などをもとに、運営改善に活用しやすい示唆を提供します。店舗運営の状況を把握しやすくし、経営改善の検討材料として活用できる設計を目指しています。

8．食事管理（食事報告）

会員が記録した食事内容や栄養摂取（カロリー・PFC）、体調・コンディションを確認し、トレーナーがフィードバックを返せます。食事指導と継続フォローを後押しし、会員の成果と定着につなげます。（Standardのオプション、Proは標準搭載）

このようなパーソナルジムにおすすめ

【画像(６)：食事管理画面】

FitFlowは、次のような課題を持つパーソナルジムに適しています。

・予約管理と会員管理を別々に運用しており、確認負担を減らしたい

・契約状況や決済状況をすぐ確認できるようにしたい

・LINEやメールによる予約リマインドを整備したい

・決済失敗や期限間近の対象を一覧で把握したい

・食事指導や食事報告のやり取りも、システム上で一元管理したい

・継続フォロー対象の会員を見落としたくない

・店舗運営データをもとに改善のヒントを得たい

・将来的に多店舗展開や本部運営も見据えたい

・複数店舗・フランチャイズ本部として、店舗横断で数字を可視化し、運用を標準化したい

プラン・料金(https://fitflow-next.com/#pricing)

FitFlowは、単なる予約管理ではなく、運営全体の管理レベルに応じてプランを選択できます。

Starter｜月額19,800円（税別）

まず予約・会員管理を整えたい店舗向け

・基本予約管理

・会員管理

・基本ダッシュボード

・簡易アラート確認

Standard｜月額39,800円（税別）

予約・会員・契約・決済・売上・アラート管理を一元化したい店舗向け

・予約管理（フル機能）

・契約・継続管理

・オンライン決済

・売上の可視化

・LINE / メール通知

・アラート一覧

・アラート対応管理

・AI経営アドバイス（オプション）

・食事管理（オプション）

Pro｜月額79,800円（税別）

多店舗・本部運用・アラート統制向け

・多店舗横断アラート

・本部向け集計

・重要度別の優先確認

・スタッフ別対応状況

・高度分析

・AI経営アドバイス

・食事管理

Enterprise｜個別見積

個別要件に応じて対応

※ 初期費用は導入内容に応じて個別見積

※ 14日間無料トライアルあり

詳しい機能比較や無料トライアルについては、FitFlow公式サイト（https://fitflow-next.com(https://fitflow-next.com)） をご覧ください。

代表コメント

Sunflower T & C株式会社 代表取締役 稲葉 博樹

「パーソナルジム運営では、予約管理だけでなく、契約・決済・売上・継続フォローまで、日々確認すべきことが多岐にわたります。

一方で、それらが複数のツールや台帳に分かれていることで、現場負担や対応漏れが生まれやすいという課題があると考えています。

FitFlowは、パーソナルジムに必要な運営導線をできるだけ自然につなぎ、現場で迷いにくく、継続率改善や未収防止にも活かしやすい仕組みを目指して開発しました。

私たちが目指すサービスは、予約管理の効率化にとどまりません。売上・継続率・未収といった“経営の数字”に踏み込み、オーナーの意思決定を支えること。そして単店舗にとどまらず、複数店舗を束ねる本部の経営判断まで支えられるサービスとして展開してまいります。」

今後の展開

今後は、多店舗運営における本部ダッシュボード機能の強化や、運営改善に活用しやすい分析機能の拡充を進める予定です。

また、現場運用に即した通知・フォロー機能の改善を継続し、パーソナルジム運営に最適化したSaaSとして機能強化を行ってまいります。加えて、AI経営アドバイスを活用しやすい形で提供し、店舗運営の改善や意思決定に役立つサービスへの進化を目指してまいります。

サービス詳細・企業情報・お問い合わせ

サービス詳細・無料トライアル

FitFlow公式サイト

https://fitflow-next.com

企業情報

Sunflower T & C株式会社 公式サイト

https://www.sunflower-t-c.com

導入相談・お問い合わせ

お問い合わせフォーム

https://www.sunflower-t-c.com/contact?type=trial&plan=all(https://www.sunflower-t-c.com/contact?type=trial&plan=all)

会社概要

会社名：Sunflower T & C株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー4F

代表者：稲葉 博樹

事業内容：SaaS開発、業務システム開発 ほか

URL：https://www.sunflower-t-c.com