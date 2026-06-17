tmh.が運営するアートスペース「Vertigineux(ヴェルティジヌ)≠ｔｍｈ.」にて、2026年6月１９日より、Maihi個展『dream vision Tōka -糖化-』を開催いたします。

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本展では、能登の地から手引きのように流れ着いた古い祭礼の提燈や漆の返し板、絵馬などを素材として再解釈し、新たな物語として立ち上げるインスタレーション作品を発表します。時間の流れの中で役割を終えたものたちに新たな視点を与え、記憶や風景を静かに呼び起こす展示です。

タイトルに掲げられた「Tōka糖化」とは、変化や循環の過程を示す言葉でもあります。すっぱいものやしょっぱいものが、いつしかほんのりと甘さを帯びるように。失われゆくものや壊れかけたものの中に宿る気配をすくい上げ、過去と未来、土地と人との記憶をゆるやかにつなぎます。

作家自身が「これからの制作の夢の模型」と語る本展。Maihiが紡ぐ、儚さと再生のあわいに広がる世界をご堪能ください。

dream vision -Tōka 糖化-

展示作品I

すっぱい、しょっぱい

いつかほんのり甘く

水のように。水のように

巡る走馬灯

工場の駐車場、家中のシーツやドアに馬を描いていた幼少期。4年前、台所にあった小麦粉を板に擦り付けて作品の発表を始めました。今回の展示では、手引きのように能登から流れ着いたものたちを再解釈し展示します。古いキリコ祭りの提燈、漆の返し板、そして絵馬。やぶれても、こわれそうでもほんのり甘く。これからの制作の夢の模型です。 ―Maihi―

【開催概要】

展覧会名｜dream vision -Tōka糖化-

会期｜2026/6/19(Fri)～7/12(Sun) 12:00～18:00 ※月曜日定休

会場｜Vertigineux≠tmh.

※Maihi在展スケジュール等、こちら(https://www.instagram.com/tmh._vertigineux/)よりご確認ください。

Maihi Profile

maihi_phot

画家｜Maihi

東京都生まれ、鎌倉在住。

アメリカとイタリアで学生時代を過ごし創作活動を始める、六本木やニューヨークで個展を開催。その後、子育て期間を経て絵画制作を再開する。

幼少期より「馬」に魅せられ、「馬」をモチーフに描き続ける。

Maihi official instagram(https://www.instagram.com/maihi_____/)

About -Vertigineux≠tmh.-

「Vertigineux≠tmh.」は、個性豊かなアーティストやジャンルを超えた様々な人が集い、表現が交差するような場所となるよう、展示、ワークショップを展開して行きます。新たな価値観が紡がれ、訪れるたびに新鮮な驚きをもたらす空間、時空を超えて旅をするような感覚を味わうことができる場となるよう、アーティストと共創して参ります。

今後「Vertigineux≠tmh.」では、ワークショップやアーティストとの交流の場を設け、創作の背景に触れたり、アーティストと対話をすることで、アートを多角的に体感できる場となるよう取り組んで行きます。

tmh.が提案する、新しい時代の美意識を体感できる場所――「Vertigineux≠tmh.」。ここを訪れる事で、あなたの感性もまた、新たな次元へと引き上げられることを願っています。

About-tmh.-

tmh.studio

tmh.は、美術や文学、古典からモードまで、様々な要素を織り交ぜながら、多角的な考察を重ね構成されるジュエリーブランドです。現代性を持たせた彫刻的なフォルムもまた、ブランドの魅力の一つ。コンセプトの異なる４つのコレクションラインで展開しています。

デザイナー：古田智彦

早稲田大学法学部卒。大学在学中より国内外でジュエリーデザイン・メイキングを学ぶ

2001年 tmh.として活動をスタート

2009年 東京・恵比寿にて tmh.SLEEP をオープン

2014年 現在のアトリエおよび店舗 tmh.&L’INTERIEUR をオープン

２０２５年 アートスペースをリニューアル[Vertiginey≠tmh.]として６/６スタート

tmh. studio

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-9-8 2B

Tel|03-3716-6982 Ｗeb|https://atelier-tmh.com