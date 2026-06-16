肌へのご褒美、DISMの湯。サウナ・温浴施設での商品体験を起点としたマーケティングを支援する株式会社HIDANEが、メンズスキンケアブランド「DISM」と都内3つのサウナ施設とのコラボ施策を開催

株式会社HIDANE

株式会社HIDANE（本社：神奈川県横浜市）は、アンファー株式会社（本社：東京都千代田区）が展開するメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」（以下、DISM）の体験型キャンペーン「DISMの湯」を2026年6月16日（火）～7月15日（水）の期間で開催いたします。サウナで体も心もととのいながら、皮膚科学発想の「肌を整える」スキンケアを実際に体験していただける機会として、岩田剛典さん出演のCMで話題のDISM人気商品を各施設の洗い場エリアに設置します。対象施設で商品をご購入の方にはオリジナルタオル、SNS投稿いただいた方にはステッカーをプレゼントいたします。

実施施策

「DISM」体験

3施設の浴室に、炭※1・泥※2配合で毛穴汚れを洗浄する"黒の吸着泡洗顔"「ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック」と、1本でケアが完了する多機能オールインワンジェル「ディズム オールインワンジェル モイスト／ライト」を設置。サウナで体も心もととのいながら、皮膚科学発想のスキンケアを実際にお試しいただける機会を提供します。

さらに今回は各施設で「ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック」「ディズム オールインワンジェル モイスト／ライト」を販売いたします。浴室で体験して気に入ったら、そのまま購入することが可能です。

※1吸着成分

※2海シルト(吸着成分)

館内装飾

「DISM」が「FLOBA」の浴室をジャック！岩田剛典さんのビジュアルやDISMのアイテムが壁面にも登場し、浴室全体でDISMの世界観を感じることができます。

※館内装飾（浴室ジャック）は「FLOBA」のみの実施です。「ROOFTOP」「MONSTER」は商品設置のみとなります。

ノベルティキャンペーン

本キャンペーンについてSNSでシェアすることで、限定ノベルティが手に入ります。

体験：浴室内でDISM製品を使用

↓

投稿：SNSにハッシュタグ「#DISMの湯」を付けて感想を投稿。

↓

獲得：受付で投稿画面を提示し、DISM限定ステッカーを入手。

購入者特典：期間中に施設内で「ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック」または「ディズム オールインワンジェル モイスト／ライト」をご購入いただいた方に、オリジナルノベルティ「MOKUタオル」をプレゼント。

実施施設

FLOBA

住所： 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀３丁目４５－２

公式HP：https://floba-mitaka.jp/sauna_spa#information

ROOFTOP

住所： 〒167-0053 東京都杉並区西荻南３丁目１４－７ 4F

公式HP：https://rooftopsauna.jp/

MONSTER SAUNA

住所： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目８－３ B1F

公式HP：https://monster-ws.jp/

設置商品詳細

ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

炭※1×泥※2×ビタミンC※3×CICA※4配合の、黒の吸着泡洗顔。

1プッシュで出るもちもちな泡が肌に密着。

汚れの吸着に優れた炭と、毛穴よりも小さい極微小の泥(クチャ)が、毛穴汚れをしっかり吸着・洗浄。

＜洗顔料＞

商品名：ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

販売名：ディズム クリーミーフォームウォッシュBLQR2

内容量：120ｇ(1～1.5ヶ月分）

価格：2,000円（税抜） 2,200円（税込）

※1吸着成分

※2海シルト(吸着成分)

※3リン酸アスコルビルMg(整肌成分)

※4ツボクサ葉/茎エキス(整肌成分)

※5 角層まで

ディズム オールインワンジェル モイスト [しっとりタイプ]／ライト [さっぱりタイプ]

1本でケアが完了する、多機能オールインワンジェル。

しっとりうるおうのにベタつかない、クリーム・マスクの機能も加わった5 in 1※1設計のモイストタイプと、さっぱり軽い使い心地で3 in 1※2設計のライトタイプの2種。

＜保湿ジェル＞

商品名：ディズム オールインワンジェル モイスト [しっとりタイプ]

ディズム オールインワンジェル ライト [さっぱりタイプ]

販売名：ディズム オールインワンジェルＭＨＮ１

ディズム オールインワンジェルＬＳＴ１

内容量：90g(約2か月分)

価格：2,200円（税抜） 2,420円（税込）

※1 5 in 1設計：化粧水・乳液・美容液・クリーム・マスク

※2 3 in 1設計：化粧水・乳液・美容液

ディズム スキンケア＆リフトシャンプー・トリートメントパック（リフレッシュ＆エアリー）

スキンケア発想で誕生したシャンプー・トリートメントパック。浸透※1型Wレチノールカプセル※2を配合し、うるおいを保ちながら、引き締まった印象へ。炭※3とメントール※4配合の、「黒」の爽快シャンプー＆トリートメントパックでふんわり根元から立ち上がるシルエットへ導く。

＜概要＞

製品名：ディズム スキンケア＆リフトシャンプー ブラック リフレッシュアンドエアリー

ディズム スキンケア＆リフトトリートメントパック ブラック リフレッシュアンドエアリー

販売名：ディズム LシャンプーOST1

ディズム LトリートメントパックOST1

内容量：各200g

価格：各3,300円（税抜） 3,630円（税込）

※1角層まで

※2パルミチン酸レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン（整肌成分）

※3吸着成分

※4清涼成分

DISMとは

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けている長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「効き肌※1に導く、メディスキンケア。」をブランドコンセプトに2024年9月にリニューアルし、男性が美容を愉しみ、肌だけではなく前向きな気持ちになることをサポートすることをミッションとして、ベーシックケアからスペシャルケアまで成分がより深く届く※2、柔らかな肌に整えるためのラインナップを揃えています。2025年11月にはブランドアンバサダーとして、岩田剛典さんを起用いたしました。11月より公開中のCMや公式サイトでは、「天才だ！」が口癖の「DISMラボ」研究員の「DISMさん」というキャラクターとしてコミカルでチャーミングな岩田剛典さんをご覧いただけます。

DISMブランドHP：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/

「DISMさん」特設サイト

DISMさんについてより詳しく知ることができる特設サイトも公開中！

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/special/

※1 肌を柔らげ、整える成分

※2 角層まで

会社概要・メディア紹介

アンファー株式会社

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。

株式会社HIDANE

株式会社HIDANEは、日本最大級のサウナメディア「サウナコレクション」や、サウナ付き宿泊施設「JIKON SAUNA TOKYO」の運営を行いながら、全国のサウナ・宿泊施設のマーケティング支援、サウナ・温浴文脈での広告代理店事業を展開するマーケティングカンパニーです。

https://hidane.ne.jp/

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お問い合わせフォーム：https://hidane.ne.jp/#contact