販売累計2,500万包突破！栄養科学博士が厳選した20種類のスーパーフード青汁アビオス「ベジパワープラス」

株式会社アビオス

健康食品、スキンケア用品メーカーの株式会社アビオス（東京都港区、代表取締役 オーガスト・ハーゲスハイマー 栄養科学博士／アンチエイジングスペシャリスト）の主力製品、「ベジパワープラス」が累計販売実績2,500万包以上を突破いたしました。

化学物質不使用・完全無添加にこだわり、栄養科学の知見を結集した本製品は、青汁市場において高い評価を獲得し続けています。

アビオス「ベジパワープラス」は、緑の濃い野菜などをそのまま丸ごと低温で乾燥させて粉砕した非加熱（Raw）で栄養価の高いスーパーフードパウダーです。農薬や環境汚染に関する1000項目もの安全検査をクリアした20種類の厳選素材を使用。キレイな大地で育った緑の若草たち、ミネラル豊富な海藻類、力強く育ったサボテンなどの多肉植物を20種類もブレンドしています。さらに乳酸菌や食物繊維も含まれているので、毎日の生活もすっきり爽やかに。

外食続きで野菜不足の現代人に栄養を届けます。

アビオス ベジパワープラス

30包入 \5,940(税込) / 60包入 \11,340(税込)

14包入 2,915円(税込)/6包入 1,296円(税込)

※1包 2.25g入り

製品詳細ページ：

https://www.abios.jp/vgpower/

■ アビオス「ベジパワープラス」開発の背景

現代人の野菜不足は深刻な健康課題のひとつです。外食続きや忙しいライフスタイルにより、

必要な栄養素を食事だけで補うことが困難になっています。

アビオスは「本当にキレイで安全なものを届けたい」という創業理念のもと、妥協のない原材料選定と製法にこだわったベジパワープラスを開発しました。

<アビオス創設者>オーガスト ハーゲスハイマー/栄養科学博士・アンチエイジングスペシャリスト

■ ベジパワープラスの主な特長

１. 歴史上一度も農薬を使用したことのない大地で育てた原材料

ロッキー山脈に囲まれた広大な農地（甲子園球場280個分）で栽培。美しい空気とミネラル豊富な雪解け水に育まれた緑色食物を主原料とし、環境汚染のない場所・農薬散布歴ゼロの畑のものだけを厳選しています。

２. 厳選した20種類のスーパーフードをホールフードで配合

緑の植物・ミネラル豊富な海藻・サボテンなどの多肉植物をはじめ、乳酸菌・ビフィズス菌も配合。原材料を丸ごと（ホールフード）使用することで、自然の栄養素をそのままお届けします。

ベジパワープラス原材料

アルファルファジュースパウダー、小麦若葉、燕麦若葉、大麦若葉、スピルリナ、クロレラ、緑茶、ウチワサボテン、アロエベラ、ユッカ、ケルプ（海藻末）、ダルス（海藻

末）、チコリ根、米ぬか、パイナップルパウダー、ショウガ、乳酸菌（ラクトバチルスガセリ）、ビフィズス菌（ビフィドバクテリウムロングム）、ビフィズス菌（ビフィドバク

テリウムビフィダム）、ステビア（天然甘味料）

３. 1,000項目の徹底検査で安心・安全を証明

・残留農薬検査

・環境汚染物質含有検査

・アレルギー物質検査

・グルテンフリー検査

※ 砂糖不使用・化学物質不使用・完全無添加

４. 低温乾燥製法と特殊パッケージで栄養・酵素を新鮮なまま保持

熱に弱い酵素・ビタミンを守るため低温乾燥製法を採用。酸化を防ぐ特殊パッケージ（窒素ガス充填）により、開封するたびに新鮮な状態を実現。防腐剤は一切不使用です。

■ こんな方におすすめ

・毎日の健康維持・体調管理を意識されている方

・エイジングケア・アンチエイジングを意識されている方

・外食や忙しい生活で野菜不足が気になる方

・すっきりとした体を保ちたい方

・旅行や出張中の体調管理・栄養補給に（個包装で携帯に便利）

・美肌づくりやダイエットのインナーケアをサポートしたい方

・野菜が苦手なお子さんの栄養補給にお困りの方（ヨーグルトへの混入も可）

・夏場やスポーツ後の水分補給・ミネラル補給に（天然ミネラル含有）

・一人暮らしや調理時間が取れず野菜不足になりがちな方

・非常時の備蓄用に（長期保存可能な個包装タイプ）

〈会社概要〉

株式会社アビオス

所在地：東京都港区高輪4-21-13 クレードル高輪1F

設立：1990年

事業内容：健康食品・食品・化粧品等の企画・製造・販売

公式サイト https://www.abios.jp/