『新版 全館訪問取材 中村元の全国水族館ガイド129』発売記念イベント開催！　残席わずか！

株式会社講談社

『新版 全館訪問取材 中村元の全国水族館ガイド129』の刊行を記念して、本書の著者である水族館プロデューサー 中村元氏によるトークイベントを開催いたします！

『新版 全館訪問取材 中村元の全国水族館ガイド129』

▶▶https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000424777

昨年の夏、惜しまれつつ定期開催に幕を閉じた伝説のイベント「超水族館ナイト」が、1年ぶりに帰ってきます！

今回の内容は、中村元氏が20年前からライフワークとして執筆し続けている『全国水族館ガイド』の制作舞台裏を明かします。また、最新の改訂版を編むにあたって、全国の現場を取材する中で見えてきた「現代水族館のリアルな変化」とは？ など。

著者独自の鋭い視点から、ページ数や大人の事情（？）で書籍にはどうしても収まりきらなかった、刺激度MAXのここだけの裏話が炸裂します。

久しぶりに解禁される、あの熱くてキレッキレの“中村元節”を、ぜひ特等席でお楽しみください！

【出演】中村 元（水族館プロデューサー）

【司会】テリー植田（イベントプロデューサー）

【開催概要】

名称：中村元の超水族館ナイト2026 vol.51 帰ってきた超水ナイト

日時：2026年6月21日（日）18:45～21:15（18：00会場）

場所：東京カルチャーカルチャー

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目23-16 cocoti SHIBUYA 4F

料金：（1）観覧チケット Peatix 3,250円（動画アーカイブ付）／（2）観覧＋打上参加チケットPeatix 5,750円（動画アーカイブ付） ※会場にて1オーダー必要 （ドリンク・フード販売あり）

チケット購入はこちら(https://tokyocultureculture.com/event/general/36836)から。

https://tokyocultureculture.com/event/general/36836

■中村 元（なかむら・はじめ）

1956年三重県生まれ。成城大学卒業後、鳥羽水族館に入社。アシカトレーナーから企画室長を経て副館長を務める。TBS系『わくわく動物ランド』『どうぶつ奇想天外』への映像提供をはじめ、ラッコブームの立役者として手腕を発揮した。2002年に独立後は「集客請負人」として活躍。「新江ノ島水族館」「サンシャイン水族館」「北の大地の水族館」など、独自のマーケティングと弱点を強みに変える斬新な展示で、数々の施設を奇跡的な増客へと導く。現在も国内外のいくつもの水族館で最新の展示を開発し続けている。慈慶学園COMグループ名誉学校長ならびに北里大学学芸員コースで博物館展示論を講義。おもな著書に『水族館の通になる』（祥伝社）、『水族館哲学 人生が変わる30館』（文藝春秋）、『常識はずれの増客術 』（講談社）ほか多数。