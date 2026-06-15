「サッカー日本代表」公式のユニフォームキーホルダーで、FIFAワールドカップ2026を盛り上げよう！カメラのキタムラで注文可能

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：福本 和宏）は、「サッカー日本代表」公式のユニフォームキーホルダーを、カメラのキタムラのオンラインショップや全国の店舗で注文を受け付けています。

「サムライブルー」のユニフォームはもちろん、アウェイ・ゴールキーパーのデザインも選択が可能です。日本代表のユニフォームに、名前や番号・日付などを入れた自分だけのオリジナル応援グッズを作り、2026年6月11日に開幕した「FIFAワールドカップ2026」に出場するサッカー日本代表を応援しましょう。

■自分だけの「サッカー日本代表」ユニフォームキーホルダー

選べるユニフォームは全5種類で、サッカー日本代表の男子はホームユニフォーム・アウェイユニフォーム・ゴールキーパー、なでしこジャパン（女子）はホームユニフォーム・ゴールキーパーのデザインが選べます。ユニフォームの表には番号、裏には名前＋番号、もしくは名前＋日付を入れることができます。推しの選手の番号に、自分の名前を入れて応援グッズにするのもおすすめです。

アウェイユニフォームは、2026年6月15日(月)に販売開始した新商品です。

ギフトラッピングが無料でできるため、贈り物にも最適です。

注文サイト：https://www.kitamura-print.com/photogoods/soccer_keyring/

■ユニフォームデザイン

ホーム／フィールドプレイヤー（表）ホーム／フィールドプレイヤー（裏）ゴールキーパー（表）ゴールキーパー（裏）アウェイ／フィールドプレイヤー（表）アウェイ／フィールドプレイヤー（裏）

※なでしこジャパンのユニフォームにはエンブレムの上に星が付きます

※実在する日本代表選手の名前と番号の組み合わせは作成できません

※過去の代表選手の組み合わせも作成できません

例：「NAGATOMO／5」

■商品概要

サイズ ：外寸約52×32mm、長さ約111mm

価格 ：990円(税込）

注文方法：オンライン、または全国のカメラのキタムラで注文

入力文字：番号は数字のみ2桁［0～99］

名前は12文字まで［A～Z］［0～9］［.-/］の入力が可能

受取方法：カメラのキタムラ店頭受取（配送不可）

■簡単注文

１.カテゴリを選択→２.組み合わせを選択→３.文字を入力→ ４.注文へ

【株式会社カメラのキタムラ】

「カメラのキタムラ」「スタジオマリオ」の店舗運営や、リユース事業、Apple製品の修理サービス、キタムラネットショップ事業などを展開。

会社名 ：株式会社カメラのキタムラ

所在地 ：東京都新宿区西新宿6-3-1

代表者 ：代表取締役社長 福本 和宏

WEBサイト：https://www.kitamura.jp/