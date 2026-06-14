【御浜住宅グループ】6月15日(月)より、大阪梅田にサテライトオフィスを新設

ミハマホーム株式会社

枚方エリアを中心に、地域に根ざした住まいづくりを展開する御浜住宅グループ（本社：大阪府枚方市、代表取締役：大江 史朗）は、業務の効率化、社員の多様な働き方の推進、および関西中心部におけるビジネスネットワーク強化による事業拡大を目的として、2026年6月15日（月）より、大阪市北区の「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」内にサテライトオフィスを開設し、業務を開始いたします。

■ サテライトオフィス開設の背景と目的

御浜住宅グループでは、これまで「お客様一人ひとりに寄り添った安心・快適な住まいづくり」をお届けしてまいりました。変化の激しいこれからの時代において、より迅速で質の高いサービスを提供し続けるため、この度、関西のビジネスの中心地である梅田に新たな拠点を設けることといたしました。

今回のサテライトオフィス新設には、主に2つの目的があります。

1. 社員が一番パフォーマンスを発揮できる環境づくり（働き方改革）

外出先や移動の合間でもスムーズに業務を行える拠点を設けることで、移動の負担を減らし、時間を有効に活用できる柔軟な働き方を推進します。快適なワークスペースを整えることで、社員の新しいアイデアの創出やモチベーション向上に繋げます。

2. 関西中心部へのアクセス強化による事業拡大

大阪の中心部である梅田に拠点を置くことで、お取引先様や各関係機関との連携をこれまで以上に迅速かつ緊密にしてまいります。このネットワーク強化を足がかりに、さらなる事業の発展と、より多くのお客様へ上質な住まいを提案できる体制を目指します。

■ サテライトオフィスの概要写真：大阪梅田ツインタワーズ・サウス

名 称： 御浜住宅グループ 大阪サテライトオフィス

所 在 地： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15F Signature

電 話 番 号： 072-867-0030（代表）

業務開始日： 2026年6月15日（月）

ア ク セ ス： 阪神「大阪梅田駅」直結・Osaka Metro御堂筋線「梅田駅」直結・JR「大阪駅」より徒歩約1分

■ 御浜住宅グループについて60周年を記念したロゴ

御浜住宅グループは、「地域に密着した、安心で快適な住まいづくり」をお届けする不動産・建築グループです。

土地の分譲から注文住宅の設計・施工、リフォーム、アフターメンテナンスまで、一貫したサポート体制でお客様の理想の暮らしを形にしています。

今回のサテライトオフィス開設を機に、時代に合わせた柔軟な働き方を取り入れながら、これからも地域の皆様に長く愛され、信頼される企業として成長を続けてまいります。

まもなく60周年を迎えます

御浜住宅グループ

【本件に関するお問い合わせ先】



御浜住宅グループ



電話：072-867-0030



メールアドレス：info@mihama-jutaku.co.jp



公式HP：https://www.mihama-jutaku.co.jp/