【藤沢市限定】6月限定キャンペーン｜潮風で劣化した屋外用品回収キャンペーン｜物干し台・チェア・収納ケースも対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

藤沢市は、江ノ島・鵠沼・辻堂など湘南の海辺の暮らしが身近なエリアで、庭やベランダ・テラスで屋外時間を楽しむ住まいが多い街です。そんな藤沢市で、「潮風や塩害で屋外用品が劣化し、使えなくなったまま庭やベランダに残っている」という声を多くいただきます。

潮風でサビた物干し台やガーデンチェア、色あせたパラソルやすだれ、傷んだ屋外収納ケース――海沿いならではの塩害で劣化した屋外用品が、庭・ベランダ・テラスを長期間占有していませんか？

屋外用品は、金属・プラスチック・布などが混在し、サビや劣化が進むと何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。物干し台やガーデンテーブルのように大きくて運び出しが大変なものも多く、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で屋外の作業が進めづらく、庭・ベランダ・テラスを見直したくなる時期。夏のレジャーシーズンを前に整理したいというタイミングでもあります。「屋外用品 処分」「ガーデンチェア 処分」「物干し台 処分」「藤沢市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、藤沢市限定で「潮風で劣化した屋外用品」まとめて回収キャンペーンを実施します。

物干し台・チェア・収納ケースなど、塩害で劣化した屋外用品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

サビや色あせで使えなくなった屋外用品をまとめて引き取り、海沿いの屋外空間を取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

藤沢市は、海沿いの戸建て・別荘から内陸の住宅地まで幅広い住まいが広がる湘南を代表する街です。庭・ベランダ・テラスで屋外時間を楽しむ文化が根づく一方で、潮風や塩害の影響で屋外用品の劣化が早く、買い替えのたびに古いものが残りやすいエリアでもあります。

特に

・潮風でサビたり動きが悪くなった物干し台・物干し竿

・色あせ・ぐらつきが出たガーデンチェア・テーブル・パラソル

・日焼けやひび割れで使えなくなった屋外収納ケース・人工芝・すだれ

は、屋外品ゆえに劣化が早く、庭・ベランダ・テラス・物置を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、屋外作業が止まりやすく、庭やベランダまわりの片付けが進むタイミング。夏のレジャーや屋外時間を前に整え直したい方も増えます。劣化した屋外用品をまとめて手放し、すっきり整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：潮風で劣化した屋外用品まとめて回収キャンペーン（藤沢市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・ガーデンチェア・テーブル・ベンチ・パラソルなど屋外家具

・物干し台・物干し竿・物干しスタンド・屋外ハンガーなど洗濯まわり

・屋外収納ボックス・ベランダストッカー・収納ケースなど

・人工芝・すのこ・すだれ・シェード・室外機カバーなど

・BBQグリル・クーラーボックス・タープ・自転車カバーなどアウトドア／テラス用品

備考（合言葉）：事前見積もり時に藤沢市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（藤沢市全域）

藤沢市全域にて、潮風で劣化した屋外用品の出張回収に対応しています。

【海沿いエリア】

片瀬・江ノ島・鵠沼海岸・辻堂西海岸など

→ 潮風・塩害による物干し台やガーデン家具の劣化・サビの回収相談が増えています。

【市街地・住宅地エリア】

藤沢・藤沢本町・善行・六会日大前・湘南台・長後・亀井野など

→ マンション・戸建てのベランダやテラスの屋外用品の回収相談が増加中。

【山側・郊外エリア】

大庭・遠藤・葛原・宮原・打戻・菖蒲沢など

→ 庭まわり・物置の屋外用品やガーデン家具の回収にも対応しています。

※上記以外も藤沢市全域で対応可能です。藤沢市・湘南エリアで「不用品回収」「屋外用品 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

屋外用品の片付けでよくあるお悩み

・潮風で物干し台やガーデンチェアがサビて、使えなくなった

・海沿いの庭やベランダに、劣化した屋外収納ケースが放置されている

・パラソルやすだれ、シェードが色あせ・破れて処分に困っている

・人工芝やすのこが傷んで、ベランダやテラスに残っている

・屋外用品は金属・プラ・布が混在していて、何ゴミか分からない

・物干し台やガーデンテーブルは大きくて、運び出しが大変

・別荘や空き家の屋外用品をまとめて片付けたい

・屋外用品と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

屋外用品でよく出る不用品例

屋外チェア・ガーデン家具

物干し・洗濯まわり

屋外収納・ケース

屋外マット・シェード類

アウトドア・テラス用品

回収品目の詳細例

屋外チェア・ガーデン家具

ガーデンチェア・ガーデンテーブル・ベンチ・折りたたみチェア・パラソル・パラソルベース など

物干し・洗濯まわり

物干し台・物干し竿・突っ張り物干し・布団干し・屋外ハンガー・ピンチハンガー など

屋外収納・ケース

屋外収納ボックス・ベランダストッカー・収納ケース・蓋付きコンテナ・防水収納ベンチ など

屋外マット・シェード類

人工芝・ジョイントマット・すのこ・すだれ・サンシェード・オーニング・室外機カバー など

アウトドア・テラス用品

BBQグリル・クーラーボックス・タープ・テント・自転車カバー・物置内のレジャー用品 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・海沿いの戸建てやマンションで、潮風により屋外用品が劣化したご家庭

・サビた物干し台・ガーデンチェアを処分したい方

・色あせたパラソル・すだれ・シェードを手放したい方

・劣化した屋外収納ケースやベランダストッカーを整理したい方

・別荘・空き家の屋外用品をまとめて片付けたい方

・引越し・庭やテラスの改装で屋外用品を入れ替えたい方

・藤沢市・湘南エリアで不用品回収を探している方

・屋外用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

物干し台・ガーデンチェア・屋外収納ケースなど、大きくても、庭やベランダ・テラスの様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「このサビた物干し台も出せる？」「別荘の屋外用品もまとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに藤沢市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 藤沢市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/fujisawashi/

📰 藤沢市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/fujisawashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)