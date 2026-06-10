次世代AIメモリ・ストレージソリューション『H3 Falcon 6048』の取り扱いを開始いたします

株式会社 エルザ ジャパン

報道関係者各位

※本リリースは本日2026年6月10日 10:00に自社リストに基いて配信したもののPR Times版です。

※この為メディア様によっては2度目の配信となる場合がある点あらかじめご承知おきください。

2026年6月10日

営業部 セールスプロモーション課

株式会社 エルザ ジャパン（本社：東京都港区）はこのたび、H3社のCertified Partnerとして、超高IOPS、極小レイテンシ、そして圧倒的なスループットを実現する3U GPUアクセラレーテッド・サーバー『H3 Falcon 6048』の取り扱いを開始いたします。

『H3 Falcon 6048』は、AIワークロードを加速させるために専用設計された次世代のメモリ・ストレージアーキテクチャを採用しています。最新のPCIe Gen6スイッチを搭載し、GPUとNVMeストレージ間のシームレスなデータ移動をオーケストレートすることで、計算リソースの利用率を最大化し、大規模なAIおよびHPCワークロードにおいて比類なきパフォーマンスを提供します。

H3 Falcon 6048（正面）H3 Falcon 6048（背面）

製品の見どころは以下の通りです。

- PCIe Gen6による革新的なパフォーマンスと圧倒的なI/O拡張性2基のBroadcom PCIe Gen6スイッチを採用し、最大48基のE1.S NVMe SSDをサポート。システム全体で最大2億8,800万IOPSという驚異的なスループットを達成し、AIの学習・推論、大規模データ分析に最適な環境を構築します。- GPU主導のデータアクセスとAIフレームワークへの最適化NVIDIA cuVSおよびWholeGraphフレームワークに最適化されており、ベクトルデータベース操作やグラフニューラルネットワーク（GNN）ワークロードにおいて劇的な速度向上をもたらします。GPU HBMとNVMeストレージ間を高速PCIeファブリックで接続することで、実質的なGPUメモリ容量の拡張を実現します。- 最新の第6世代インテル(R) Xeon(R)プロセッサを搭載最新世代のインテル(R) Xeon(R) 6プロセッサ（Granite Rapids）を1基搭載し、最大1TBのDDR5メモリをサポート。最大2基のNVIDIA H200 GPUや、ConnectX-8/9などの最新ネットワークカードを実装可能な、卓越したスケーラビリティを誇ります。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59827/table/29_1_b5be8edf5b00a75d7a5442e40965b43f.jpg?v=202606111251 ]

以上

■株式会社 エルザ ジャパンについて

1997年の設立以来、一貫してプロフェッショナル向けGPU搭載製品をはじめとしたビジュアリゼーションソリューションの提供を推進。近年では、GPUの演算能力を活かしたAIサーバーや高性能ワークステーション「ELSA VELUGA」シリーズの展開に加え、Physical AI（物理実体AI）の実装を

支援するロボティクス分野や高度なXRソリューションにも注力。最先端のハードウェアと確かな知見を通じて、お客様の技術革新やビジネスの発展に貢献することを目指している。