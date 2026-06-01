「求人を出しても応募が来ない」「せっかく採った新人が一年で辞めてしまう」――。少子化が進むいま、私立幼稚園・こども園の多くが“人”の課題に直面しています。株式会社安堂プランニング(所在地：栃木県足利市、代表取締役：安堂 達也)は、私立幼稚園・こども園の経営者や管理職層を対象に、採用から育成、キャリア形成までの実務を体系的に学ぶ「人材育成キャリアアップコース【全5回】 ～求人から育成、キャリア形成までの労務ノウハウ～」を2026年7月～11月に東京都江戸川区船堀にて開催します。経験則に頼りがちな園の人材づくりを、再現性のある“仕組み”へと変える連続講座です。





詳細・お申込み： https://xn--j2r94ax6n914a5ld.com/genkijuku2026/





人材育成キャリアアップコース





◆ 全5回のカリキュラム

各回タイトルがそのまま、現場で起きている課題の解決テーマになっています。求人の入口から、育成・定着、組織連携までを順を追って学べます。





＜第1回＞

開催日：2026年7月29日(水)

テーマ：実習生も見学者も虜にするリクルート戦略

＜第2回＞

開催日：2026年8月26日(水)

テーマ：SNS＆求人票で差をつける求人宣伝戦略

＜第3回＞

開催日：2026年9月30日(水)

テーマ：未来を支えるネクストリーダー育成ノウハウ

＜第4回＞

開催日：2026年10月28日(水)

テーマ：新人が辞めなくなる「育てる仕組み」構築法

＜第5回＞

開催日：2026年11月18日(水)

テーマ：同僚性を高める業務改善＆連携力強化法





講座風景(1)





◆ 開催背景

少子化や保育ニーズの多様化により、幼稚園・こども園では教職員の採用難や早期離職、人材育成など“人”に関する課題が深刻化しています。一方で、採用や育成は経験則に頼るケースも多く、「応募が来ない」「育成が属人的」「組織連携が難しい」といった悩みを抱える園も増えています。こうした背景から、現場で活用できる実践的な人材育成・組織づくりの学びが求められています。









◆ 本コースの特長

園経営における人材課題を、月1回・全5回の連続講座で体系的に学べる点が最大の特長です。採用広報の見直しから職員の育成、組織内の連携強化まで、現場で課題になりやすいテーマを順を追って扱います。

●【体系的に学べる】採用 → 育成 → 定着 → 組織連携までを5か月で一気通貫。場当たり的な対応を、再現性のある“仕組み”へ。

●【少人数16名制】受講者同士が課題や視点を共有しやすく、学びを深めやすい環境。先着順での開催です。

●【他園の実践に触れられる】園ごとに事情は異なっても、採用難や組織づくりの悩みには共通項が多くあります。同業他園の考え方や実践例に触れられることは、単独園では得にくい価値です。

●【補習動画つき】開講日に参加できない場合や受講後の振り返りに活用できる補習動画を提供。繁忙期の多い教育・保育現場でも、学びを一度きりで終わらせず、必要な時に確認できます。





講座風景(2)





◆ コース概要

講座名 ： 人材育成キャリアアップコース【全5回】

～求人から育成、キャリア形成までの労務ノウハウ～

開催形式： 会場開催

開催場所： 東京都江戸川区船堀

開催日程： 2026年7月29日(水) 実習生も見学者も虜にするリクルート戦略

2026年8月26日(水) SNS＆求人票で差をつける求人宣伝戦略

2026年9月30日(水) 未来を支えるネクストリーダー育成ノウハウ

2026年10月28日(水) 新人が辞めなくなる「育てる仕組み」構築法

2026年11月18日(水) 同僚性を高める業務改善＆連携力強化法

開催時間： 13:00～16:30

受講料 ： 71,500円(全5回・税込)

定員 ： 16名(先着順) ※残席わずか

申込締切： 2026年6月10日(水) ※定員に達し次第、締切となります

申込方法： 下記ページよりお申込みください

https://xn--j2r94ax6n914a5ld.com/genkijuku2026/









◆ 講師プロフィール

安堂 達也

幼稚園経営コンサルタント、創業1995年の株式会社安堂プランニング代表取締役、幼稚園☆元気塾主宰、認定心理士。幼稚園のコンサルタント、研修講師を務めて約20年。全国の私立幼稚園の経営再建と早期離職のない職場づくりのために、全国の幼稚園・こども園を経営及び職員指導に従事している。著書に「園児を集める49のヒント」「連絡帳の書き方ハンドブック」他、YouTube「幼稚園経営バイブルTV」投稿中！





安堂 達也





◆ 会社概要

商号 ： 株式会社安堂プランニング

代表者 ： 代表取締役 安堂 達也

所在地 ： 〒326-0011 栃木県足利市大沼田町99-2

設立 ： 1995年5月8日

事業内容： 園児募集支援、及び人材育成支援

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://xn--8uqw7oxsg3u2a7dc.com/