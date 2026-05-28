SPIRALCHARIOTS第36回公演『小劇場、殺陣は壱対壱のみ。』が2026年7月9日 (木) ～ 2026年7月13日 (月)に下北沢 小劇場楽園（東京都 世田谷区 北沢 2-10-18 B2）にて上演されます。 チケットは5月30日(土) 10:00よりカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売です。

http://confetti-web.com/@/syogekitate https://x.com/spiralchariots1

今年23年目を迎える演劇ユニットSPIRALCHARIOTS。小劇場での公演は特に「挑戦」を意識し、何か新しい事をと実験的にやってきました。 そんな中で、今回は下北沢楽園での殺陣に「挑戦」。真向もかぶれない天井高の中で、お客様の目の前で迫力の剣戟！！臨場感たっぷりに真剣勝負をお届けします。

＜あらすじ＞

時はジパング歴1661年。エド25年。 エド幕府4代将軍・徳川イエッナが治める時代において、「武断政治」から「文治政治」への転換が進められていた。武士である威光は減退し、教育・法制がエドを続治する転換期。 エドからジパング各地に伝達が飛ぶ。 「甲斐、越後、奥州、尾張、安芸、赤目、他国、そして我がエドより武芸壱番となる者を選出せよ。その8名試合い、勝ち残った国には未来永武士が廃れぬ裏美を約束する。」 各国の代表者がエドの決闘地に集う。武士の威をかけた「武興試合」 壱対壱の戦いが幕を開ける・・

SPIRAL CHARIOTS（スパイラルチャリオッツ）とは

2004年に服部整治、中根大、宍戸友彦の3名でSPIRAL CHARIOTS（スパイラルチャリオッツ）を結成。 23年目の現在のメンバーは服部、中根のほか、遠藤巧磨、小松崎真広、制作 齋藤貴裕（LUCKUP）の5名。35回の本公演の他、 スピンオフ公演や各種イベントなど、 毎年精力的に活動を続けています。 脚本・演出 服部整治 演劇ユニットSPIRALCHARIOTS主宰 下北沢ルナティック演劇祭 最優秀演出賞 最優秀作品賞受賞 東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校講師 2024年下北沢演劇祭正式出典 等

公演概要

SPIRALCHARIOTS第36回公演『小劇場、殺陣は壱対壱のみ。』 公演期間：2026年7月9日 (木) ～ 2026年7月13日 (月) 会場：下北沢 小劇場楽園（東京都 世田谷区 北沢 2-10-18 B2） ■出演者 服部整治 赤池紗也加 二平壮悟 きたつとむ 清水彩 隈本秋生 立澤鎖也 柚木美咲 早川みゆき 大槻朱音 齋縢貴裕 遠藤巧磨 中根大 小松崎真広 國島直希 他 ■公演スケジュール 2026年7月 9日(木) 19:00★ 10日(金) 13:30▲◯ ／ 19:00● 11日(土) 13:30◯ ／ 18:00● 12日(日) 13:30◯ ／ 18:00● 13日(月) 15:00◯ ★＝公開殺陣返し ▲＝公開ゲネ ◯＝終演後2ショットチェキ会 ●＝カーテンコール撮影会 ※開場は30分前です ■チケット料金（全席指定・税込） S席：7,000円（最前列） 【推しキャスト限定サイン入りブロマイド付】※日替わりではありません。 A席：5,500円（2列目～4列目） B席：4,500円（5列目） ◆公開殺陣返し：3,000円（7/9(木)19:00 のみ） ◆公開ゲネ：4,000円（7/10(金)13:30 のみ） ※5月30日(土) 10:00より販売開始

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com