oToBriteとTuring Drive、COMPUTEX 2026でフィジカルAIを活用した無人車両の実用事例を展示

台湾・新竹、2026年5月27日 /PRNewswire/ -- フィジカルAIの進展に伴い、ロボットや無人車両の導入需要が加速しています。COMPUTEX 2026において、oToBriteとTuring Driveは、車載グレードのVision-AI技術を活用した実環境向けの無人車両アプリケーションを展示しています。



oToBrite and Turing Drive Showcase Physical AI at COMPUTEX 2026



Turing DriveのCEOであるDavid Shen氏は、同社が自律走行システムとoToBriteの車載カメラおよびVision-AI技術を組み合わせることで、産業物流、観光シャトル、ラストワンマイル輸送向けの特殊用途車両（SPV）にインテリジェント機能を付加していると述べました。同氏はまた、フィジカルAIは、人間を危険で反復的かつ労働集約的な作業から解放するうえで重要な役割を果たす一方、長時間にわたる自律運用は引き続き、安定的で信頼性の高い環境認識に大きく依存していると付け加えました。

これを受け、oToBriteのCEOであるRoy Wu氏は、実環境で稼働するロボットや無人車両には、高い信頼性を備えた視覚認識能力が必要であると述べました。活用領域が屋内から屋外へ、さらに複雑な環境へと広がるにつれ、3D深度認識技術の重要性はますます高まっています。3Dステレオ深度カメラを利用することで、システムは距離・障害物データをリアルタイムで取得でき、障害物検知、空間認識、自律ナビゲーションの安定性を向上させます。

本展示の主な注目点は、oToBriteの新しい「Long-Range 3D Stereo Vision Depth Camera Module」です。120dB HDRイメージング、グローバルシャッター同期、120mmベースラインを備え、屋外ナビゲーションや障害物検知に向けて、最大20mの認識距離まで深度センシングに対応します。このソリューションはNVIDIA Jetsonプラットフォームに対応し、高精度な深度処理とプラグアンドプレイ統合を提供することで、開発と導入を簡素化します。

ブースでは、人間の平均的な瞳孔間距離（IPD）に近い60mmベースラインを備え、ヒューマノイドロボット用途に特化して設計された3Dステレオカメラも展示しています。

本展示ではさらに、NVIDIA Jetsonプラットフォーム上で動作する車載グレードのGMSL2カメラモジュール4台を統合し、複雑な実環境、特にトンネル、橋、倉庫、屋内施設などGPSを利用できない場所での自律運用に向けて、高精度な自己位置推定とリアルタイム認識を実現するマルチカメラVision-AI SLAMソリューションも展示しています。

高まる非RGB認識ニーズに対応するため、oToBriteは、厳しい環境下で信頼性の高いセンシングを実現する8～14μmの長波長赤外線（LWIR）サーマルカメラも展示しています。

さらに、oToBriteは、IP67/IP69Kの保護等級と屋外環境向けの低遅延伝送に対応した、1～8MPの車載グレードGMSL2カメラモジュールを展示しています。

oToBriteのポートフォリオには、農業、鉱業、物流分野のロボットおよび無人車両向けの車載グレードカメラ、マルチカメラVSLAM、3D認識、サーマルイメージング技術が含まれます。

上記のすべてのソリューションはCOMPUTEX 2026のブースA1225aで展示されます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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