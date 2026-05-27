「サプライチェーンマネジメント市場：機会分析と業界予測、2026-2034年」出版・販売開始のご案内
SEMABIZはのAllied Market Researchの英文調査報告書「サプライチェーンマネジメント市場：機会分析と業界予測、2026-2034年 - Supply Chain Management Market」の販売を2026年5月26日に開始いたしました。
株式会社SENABIZはAllied Market Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/allied-supply-chain-management/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350483/images/bodyimage1】
世界のサプライチェーンマネジメント市場は2025年には369億ドル規模となり、2026年から2034年まで年平均成長率（CAGR）10.9%で成長し、2034年には939億ドルに達すると予測されています。
Allied Market Research（アライドマーケットリサーチ）「サプライチェーンマネジメント市場 - ソリューションタイプ（輸送管理システム、倉庫管理システム、サプライチェーン計画、調達・ソーシング、製造実行システム、返品管理システム、サプライヤーネットワークまたはコラボレーションプラットフォーム、生産スケジューリングまたはスケジューラー）、導入モード別（オンプレミス、オンデマンドクラウドベース）、企業規模別（大企業、中小企業）、業種別（小売・消費財、ヘルスケア・医薬品、製造業、食品・飲料、運輸・物流、自動車、その他）：世界の機会分析と産業予測、2026-2034年 - Supply Chain Management Market By Solution Type (Transportation management system, Warehouse management system, Supply chain planning, Procurement and sourcing, Manufacturing execution system, Return Management Systems, Supplier Network or Collaboration Platforms, Production Scheduling or Scheduler), By Deployment Mode (On premise, On Demand Cloud Based), By Enterprise Size (Large Enterprise, SMEs), By Industry Vertical (Retail and consumer goods, Healthcare and pharmaceuticals, Manufacturing, Food and beverages, Transportation and logistics, Automotive, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2026-2034」はサプライチェーン管理の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
展開モード
● オンプレミス
● オンデマンドクラウド
ソリューションタイプ
輸送管理システム
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
倉庫管理システム
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
サプライチェーン計画
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
調達とソーシング
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
製造実行システム（MES）
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
返品管理システム
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
サプライヤネットワークまたはコラボレーションプラットフォーム
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
生産スケジューリングまたはスケジューラー
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
企業規模
● 大企業
● 中小企業
業種
● 小売業＆コンシューマー製品
株式会社SENABIZはAllied Market Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
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https://semabiz.co.jp/allied-supply-chain-management/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350483/images/bodyimage1】
世界のサプライチェーンマネジメント市場は2025年には369億ドル規模となり、2026年から2034年まで年平均成長率（CAGR）10.9%で成長し、2034年には939億ドルに達すると予測されています。
Allied Market Research（アライドマーケットリサーチ）「サプライチェーンマネジメント市場 - ソリューションタイプ（輸送管理システム、倉庫管理システム、サプライチェーン計画、調達・ソーシング、製造実行システム、返品管理システム、サプライヤーネットワークまたはコラボレーションプラットフォーム、生産スケジューリングまたはスケジューラー）、導入モード別（オンプレミス、オンデマンドクラウドベース）、企業規模別（大企業、中小企業）、業種別（小売・消費財、ヘルスケア・医薬品、製造業、食品・飲料、運輸・物流、自動車、その他）：世界の機会分析と産業予測、2026-2034年 - Supply Chain Management Market By Solution Type (Transportation management system, Warehouse management system, Supply chain planning, Procurement and sourcing, Manufacturing execution system, Return Management Systems, Supplier Network or Collaboration Platforms, Production Scheduling or Scheduler), By Deployment Mode (On premise, On Demand Cloud Based), By Enterprise Size (Large Enterprise, SMEs), By Industry Vertical (Retail and consumer goods, Healthcare and pharmaceuticals, Manufacturing, Food and beverages, Transportation and logistics, Automotive, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2026-2034」はサプライチェーン管理の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
展開モード
● オンプレミス
● オンデマンドクラウド
ソリューションタイプ
輸送管理システム
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
倉庫管理システム
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
サプライチェーン計画
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
調達とソーシング
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
製造実行システム（MES）
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
返品管理システム
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
サプライヤネットワークまたはコラボレーションプラットフォーム
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
生産スケジューリングまたはスケジューラー
● 構成要素
● ソフトウェア
● サービス
企業規模
● 大企業
● 中小企業
業種
● 小売業＆コンシューマー製品