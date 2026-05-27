



ドイツ・ブレーメン, 2026年5月26日 /PRNewswire/ -- Constructor Groupは、本社をスイスから世界有数のイノベーションハブであるシンガポールへ移転することを決定しました。この決定により、若手から経験豊富な専門人材までを対象に、約200人分の新たな高度専門職が創出されます。今回の移転と長期的パートナーシップにより、Constructor Groupとシンガポールとのつながりはさらに強化されます。Constructorは、今後2～3年間で合計200人超の新規雇用を創出し、研究、教育、ディープテクノロジー、キャピタル事業に及ぶ地域での体制を250人超に拡大します。



Constructor Groupは本日、グローバル本社をシンガポールに移転すると発表しました。



Constructor Groupがシンガポールに拠点を構えるという決定は、世界の主要テクノロジー拠点候補を対象とした広範な国際評価プロセスを経て下されました。シンガポール政府は、この取り組みがシンガポールのAI・量子エコシステムの強化に貢献し、研究・教育分野の能力向上につながるものとして歓迎しています。

Constructor Group創業者兼取締役会長のSerg Bell博士は、次のように述べています。「シンガポールは世界有数の技術・研究環境であり、同国の支援によって新たな扉が開かれました。研究、教育、ディープテクノロジー、キャピタルから成るConstructor Groupのエコシステム全体が、今後は1か所に集約され、AIと量子が今後10年の産業・教育にもたらす意義を明確にしていきます。」

シンガポールを選んだ理由

この決定は、シンガポールがイノベーションとテクノロジーのハブとして世界的に認められている地位を反映しています。シンガポールは、2026 Henley Passport Indexで1位にランクされ、WIPO Global Innovation Indexで世界トップ5を維持していることなど、イノベーション、人材競争力、グローバルな接続性の指標において、世界有数の経済国に数えられています。同国はまた、インフラ、研究、人材育成への継続的な投資に支えられ、国家AI戦略2.0（National AI Strategy 2.0）の下で、AIとディープテックのエコシステムの強化も続けています。

シンガポールは、OpenAI、Microsoft、Google、Workatoなど、多くの大手テクノロジー企業にとって重要な地域拠点となっており、技術革新、人材、企業による導入のハブとして同国が持つ魅力を反映しています。Constructorの移転は、こうしたエコシステム全体の潮流に沿ったものです。

Digital Industry Singaporeのシニアバイスプレジデント、エグゼクティブディレクター兼責任者のPhilbert Gomezは、次のように述べました。「Digital Industry Singaporeは、Constructor GroupがシンガポールにAI・量子センター・オブ・エクセレンス（AI and Quantum Centre of Excellence）を設立する計画を歓迎します。この投資は、成長を続けるシンガポールのディープテック・エコシステムをさらに強化し、研究パートナーおよび企業パートナーとの協働に向けた貴重な機会を創出するものです。こうしたパートナーシップを通じて、新たなケイパビリティとイノベーションがシンガポールを起点として生み出されることを期待しています。」

全文はこちら：Constructor Group、人工知能・量子分野の新グローバル本社の設置先にシンガポールを選定、200人超の高度専門職を創出｜Constructor Group

お問い合わせ先：D. Scott Peterson、+49 172 367 7317、dpeterson@constructor.university

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2987256/Constructor_Group_Photo.jpg?p=medium600

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（日本語リリース：クライアント提供）

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