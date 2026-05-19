【学術論文発表済】栃木県宇都宮市のバザルト(R)ヘッドスパが30代男性のAGA治療中の薄毛に変化。4ヶ月の継続ケアで薄かった部分がわからなくなるほど産毛の産生が確認されAGAの薬を卒業した最新症例を公開

【学術論文発表済】栃木県宇都宮市のバザルト(R)ヘッドスパが30代男性のAGA治療中の薄毛に変化。4ヶ月の継続ケアで薄かった部分がわからなくなるほど産毛の産生が確認されAGAの薬を卒業した最新症例を公開