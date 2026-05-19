【学術論文発表済】栃木県宇都宮市のバザルト(R)ヘッドスパが30代男性のAGA治療中の薄毛に変化。4ヶ月の継続ケアで薄かった部分がわからなくなるほど産毛の産生が確認されAGAの薬を卒業した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――栃木県宇都宮市・meltyの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、栃木県宇都宮市のサロン『melty』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは30代後半の男性です。前頭部からてっぺんにかけての薄毛に悩まれており、AGAの薬を2年ほど服用していたものの、効果を実感できずにいました。
同サロンでは、プラセンタ塗布とバザルト(R)ヘッドスパを組み合わせたプログラムを実施。最初の1～2ヶ月は1週間～10日に1度、2ヶ月目からは2～3週間に1度、3ヶ月目からは3～4週間に1度とペースを調整しながら継続。ご自宅でもシュガースクワランオイルによるプレシャンプーとプラセンタを使用いただきました。
施術を重ねるうちに、初めは髪の薄い部分でストーンの熱を感じにくかったものが、回数を重ねるごとに熱を感じるようになりました。頭皮の赤みが改善され、硬さも徐々に柔らかくなり、開始から4ヶ月で薄かった部分がわからなくなるほど産毛の産生が確認されました。その頃からAGAの薬の服用も中止されています。
お客様は「いつも寝たらもったいないと思いながら、気持ちよくていつの間にか寝てしまう。毎回撮る写真に、こんなに早く効果が見られてすごいです！と喜んでいただけている」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：melty（栃木県宇都宮市）
URL：https://salonmelty.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349510/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349510/images/bodyimage2】
「どこにでもあるメニューでは差別化できない。婦人科医推奨で良心的すぎるスクールに、すぐ申し込みました。」
栃木県宇都宮市の『melty』オーナー・岩上氏は、開業にあたり差別化できるメニューを探していました。入口はバストメニューでバザルト(R)を知り、婦人科医推奨であること、スクールがあまりにも良心的だったことからすぐに申し込みを決意したといいます。
「バザルト(R)でのボディ・フェイシャル・ヘッドスパは他では得られない結果と効果が出るので、様々な悩みに応じてお客様に喜ばれています。バザルト(R)のヘッドスパでの変化を目の当たりにして、改めて凄いと感動しています」と岩上氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、岩上氏はこう語ります。「薄毛で悩んでいるならまずはやってみてほしいです。バザルト(R)ヘッドスパでの変化の可能性を、ぜひ体感してください」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、2年間AGAの薬を服用しても効果を実感できなかった30代男性が、バザルト(R)ヘッドスパとプラセンタ・ホームケアの複合プログラムを4ヶ月継続することで、薄かった部分がわからなくなるほどの産毛の産生が確認され、薬の服用中止に至るという、年齢・性別に関わらず継続ケアで変化が確認された再現性をあらためて示す極めてインパクトの高い一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、栃木県宇都宮市のサロン『melty』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは30代後半の男性です。前頭部からてっぺんにかけての薄毛に悩まれており、AGAの薬を2年ほど服用していたものの、効果を実感できずにいました。
同サロンでは、プラセンタ塗布とバザルト(R)ヘッドスパを組み合わせたプログラムを実施。最初の1～2ヶ月は1週間～10日に1度、2ヶ月目からは2～3週間に1度、3ヶ月目からは3～4週間に1度とペースを調整しながら継続。ご自宅でもシュガースクワランオイルによるプレシャンプーとプラセンタを使用いただきました。
施術を重ねるうちに、初めは髪の薄い部分でストーンの熱を感じにくかったものが、回数を重ねるごとに熱を感じるようになりました。頭皮の赤みが改善され、硬さも徐々に柔らかくなり、開始から4ヶ月で薄かった部分がわからなくなるほど産毛の産生が確認されました。その頃からAGAの薬の服用も中止されています。
お客様は「いつも寝たらもったいないと思いながら、気持ちよくていつの間にか寝てしまう。毎回撮る写真に、こんなに早く効果が見られてすごいです！と喜んでいただけている」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：melty（栃木県宇都宮市）
URL：https://salonmelty.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349510/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349510/images/bodyimage2】
「どこにでもあるメニューでは差別化できない。婦人科医推奨で良心的すぎるスクールに、すぐ申し込みました。」
栃木県宇都宮市の『melty』オーナー・岩上氏は、開業にあたり差別化できるメニューを探していました。入口はバストメニューでバザルト(R)を知り、婦人科医推奨であること、スクールがあまりにも良心的だったことからすぐに申し込みを決意したといいます。
「バザルト(R)でのボディ・フェイシャル・ヘッドスパは他では得られない結果と効果が出るので、様々な悩みに応じてお客様に喜ばれています。バザルト(R)のヘッドスパでの変化を目の当たりにして、改めて凄いと感動しています」と岩上氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、岩上氏はこう語ります。「薄毛で悩んでいるならまずはやってみてほしいです。バザルト(R)ヘッドスパでの変化の可能性を、ぜひ体感してください」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、2年間AGAの薬を服用しても効果を実感できなかった30代男性が、バザルト(R)ヘッドスパとプラセンタ・ホームケアの複合プログラムを4ヶ月継続することで、薄かった部分がわからなくなるほどの産毛の産生が確認され、薬の服用中止に至るという、年齢・性別に関わらず継続ケアで変化が確認された再現性をあらためて示す極めてインパクトの高い一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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