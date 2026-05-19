【キル フェ ボン】夏の輝きとともにお届けする、旬のさくらんぼやマンゴーが彩る季節限定タルト「夏メニュースタート」































































































































「特選 “佐藤錦”のタルト」はじける食感と、甘酸っぱく爽やかな味わいの“佐藤錦”をふんだんに並べたタルトです。カスタードクリームにフロマージュブランを加えたムースとサクサクのタルト、サクランボの王様“佐藤錦”の絶妙な組み合わせをお楽しみください。※時期により、さくらんぼの色が異なる場合がございます。piece ￥2,300 / whole (21cm) / ￥18,403販売期間：6/1(月)〜6/30(火)の販売予定「南国フルーツのタルト」ココナッツの風味のカスタードクリームにパイナップル・パパイヤ・マンゴー・バナナなどのフルーツを飾り、南国の香りいっぱいのタルトに仕上げました。piece ￥1,310 / whole (25cm) ￥13,100 / whole (21cm) ￥9,950※15〜17cmの小サイズホールケーキもございます。販売期間：6/1(月)〜7/31(金)の販売予定「パッションフルーツとチーズのムース」サクサクのパイにさわやかなパッションフルーツのムース・チーズのムース、フランボワーズのジャムを重ね、フワフワのメレンゲで包みました。イチゴと一緒にお召し上がりください。piece ￥1,110/ whole (21cm) ￥11,100販売期間：6/1(月)〜6/30(火)の販売予定「特選 宮崎県産 マンゴーのタルト」甘み、香り、ねっとりとした舌触り、濃厚な味わいの宮崎県産マンゴーにまろやかなカスタードクリームと甘酸っぱいフランボワーズを合わせて仕上げました。piece ￥3,898 / whole (25cm) ￥38,988販売期間：5月下旬〜7月下旬の販売予定新作「輪花型 色とりどりのフルーツとチーズムースのタルト」キルフェボンオリジナルの輪花型タルトに、ラ・フランスとチーズムースを流し、色とりどりのフレッシュフルーツをたっぷりと飾りました。風味豊かなル ガール クリームチーズを使用したチーズムースが主役。みずみずしいフルーツと重なり合い、さわやかで奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。父の日の贈り物にもぴったりな、初夏を感じるタルトに仕上げました。piece ￥1,620 / whole (25cm) ￥16,200/ whole (17cm) ￥8,820販売期間：6/1(月)〜6/21(日)の販売予定「熊本県産 “肥後グリーンメロン”のタルト」きめ細かな美しい翡翠色の果肉、たっぷりの果汁、肥沃な大地に育てられた肥後グリーンは、糖度が高く非常に甘みが強いメロンです。カスタードクリームにイチゴとオレンジのジャム、マスカルポーネチーズをあわせた爽やかなクリームと一緒にお召し上がりください。piece ￥1,600 / whole (25cm) ￥16,000販売期間：6/1(月)〜6/15(月)の販売予定「桃とミルクプリンのタルト」ほんのり甘いビスケットのようなタルトに軽い口あたりのミルクプリンと桃ジャムを重ね、フレッシュな桃をたっぷりとしきつめました。シンプルな組み合わせと、桃ゼリーとチャービルの甘くさわやかな香りが桃の風味をひきたてます。piece ￥1,310 / whole (25cm) ￥13,100販売期間：6/16(火)〜7/17(金)の販売予定「桃のタルト」バター風味豊かな練りパイにカスタードクリームを詰め、甘く果汁たっぷりの旬の桃をのせて仕上げました。piece ￥1,410/ whole (25cm) ￥14,100 / whole (21cm) ￥10,740※15〜17cmの小サイズホールケーキもございます。販売期間：6/16(火)〜8/31(月)の販売予定「静岡県菊川産 2026年 深蒸し菊川新茶のタルト」まろやかでコクが深い味わいの深蒸し茶、遠州発祥の製法で作られた茶葉が主役のタルトの登場です！ザクザク食感の緑茶入りのサブレに、緑茶とホワイトチョコを合わせた生地を流し、緑茶入りのクリームで仕上げた緑茶づくしのタルトです。風味豊かな遠州の緑茶を存分にお楽しみください。※地理的表示（GI）保護制度に登録された「深蒸し菊川茶」を使用piece ￥1,040 / whole (25cm) ￥10,400販売期間： 6/1(月)〜7/17(金)の販売予定「特選 “佐藤錦”のキャンドルナイトケーキ」贅沢に飾った“佐藤錦”とロウソクの灯火をイメージして仕上げた、キャンドルナイト限定タルトです。サクランボの蜂蜜を効かせたなめらかなチーズムースと風味豊かな杏仁ムースを組み合わせています。旬の“佐藤錦”をたっぷりとのせ、サワーチェリーソースで仕上げた、1年でたった2日間だけのスペシャルな味わいです。piece ￥1,620 / whole (25cm) ￥16,200販売期間： 6/20(土)、6/21(日)の限定販売〜キル フェ ボンについて〜「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。