日本の製造実行システム（MES）市場規模、シェア、および成長予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の製造実行システム（MES）市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
ものづくりの未来を切り拓く：日本の製造実行システム（MES）市場の詳細分析（2025年～2031年）
日本・東京 ― 日本が高齢化する労働力と、世界的に高まる高度にパーソナライズされた製品需要という重要な課題に直面する中、製造実行システム（MES）市場は、日本の「Society 5.0」産業戦略を支える中核として浮上しています。愛知県の自動車大手企業から九州の精密電子機器メーカーに至るまで、日本の製造業にとってMESはもはや単なる追跡ツールではなく、リアルタイム意思決定と業務継続性を推進するエンジンとなっています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/738
調査レポートによると、日本の製造実行システム市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.4%を記録し、2035年末までに市場規模が64億7,790万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は16億7,570万米ドルの売上を生み出しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349766/images/bodyimage1】
市場成長要因：「2025年問題」とインダストリー4.0
なぜ今、MES導入がこれほど急速に加速しているのでしょうか。日本の関係者にとって、その答えは労働人口構成にあります。熟練した製造エンジニアの多くが定年退職を迎える中、企業は運用ノウハウの「空洞化」という課題に直面しています。MESソリューションは、この専門知識を蓄積し、プロセスを標準化し、手作業への依存を減らす上で重要な役割を果たします。
さらに、大量カスタマイズへの移行が既存システムに負荷をかけています。日本の消費者は、欠陥のないカスタマイズ製品を迅速に求めています。MESは、企業レベルのERP（Enterprise Resource Planning）と実際の機械設備との橋渡しを行い、リアルタイムの品質保証（QA）とトレーサビリティを提供します。これは、医薬品および自動車サプライチェーンにおいて不可欠な要件です。
市場セグメンテーション：ソフトウェア、サービス、および導入形態
日本市場は、厳格なデータセキュリティ要件とダウンタイムコストの高さを背景に、オンプレミス型ソリューションを好む傾向が特徴です。しかし、変化も起きています。初期投資コストの低さと導入期間の短さから、中小企業（SME）を中心にハイブリッド型およびクラウド型MESモデルが注目を集めています。
提供形態別：
ソフトウェア：
特に生産スケジューリングやパフォーマンス分析に重点を置いたソリューションが市場を支配しています。
サービス：
導入支援、保守、コンサルティングなどが含まれます。現場（Genba）文化に深く根差したコンサルティングを提供する日本企業は、高い顧客維持率を実現しています。
業界別（主要市場）：
自動車・EVサプライチェーン：
ものづくりの未来を切り拓く：日本の製造実行システム（MES）市場の詳細分析（2025年～2031年）
日本・東京 ― 日本が高齢化する労働力と、世界的に高まる高度にパーソナライズされた製品需要という重要な課題に直面する中、製造実行システム（MES）市場は、日本の「Society 5.0」産業戦略を支える中核として浮上しています。愛知県の自動車大手企業から九州の精密電子機器メーカーに至るまで、日本の製造業にとってMESはもはや単なる追跡ツールではなく、リアルタイム意思決定と業務継続性を推進するエンジンとなっています。
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調査レポートによると、日本の製造実行システム市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.4%を記録し、2035年末までに市場規模が64億7,790万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は16億7,570万米ドルの売上を生み出しました。
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市場成長要因：「2025年問題」とインダストリー4.0
なぜ今、MES導入がこれほど急速に加速しているのでしょうか。日本の関係者にとって、その答えは労働人口構成にあります。熟練した製造エンジニアの多くが定年退職を迎える中、企業は運用ノウハウの「空洞化」という課題に直面しています。MESソリューションは、この専門知識を蓄積し、プロセスを標準化し、手作業への依存を減らす上で重要な役割を果たします。
さらに、大量カスタマイズへの移行が既存システムに負荷をかけています。日本の消費者は、欠陥のないカスタマイズ製品を迅速に求めています。MESは、企業レベルのERP（Enterprise Resource Planning）と実際の機械設備との橋渡しを行い、リアルタイムの品質保証（QA）とトレーサビリティを提供します。これは、医薬品および自動車サプライチェーンにおいて不可欠な要件です。
市場セグメンテーション：ソフトウェア、サービス、および導入形態
日本市場は、厳格なデータセキュリティ要件とダウンタイムコストの高さを背景に、オンプレミス型ソリューションを好む傾向が特徴です。しかし、変化も起きています。初期投資コストの低さと導入期間の短さから、中小企業（SME）を中心にハイブリッド型およびクラウド型MESモデルが注目を集めています。
提供形態別：
ソフトウェア：
特に生産スケジューリングやパフォーマンス分析に重点を置いたソリューションが市場を支配しています。
サービス：
導入支援、保守、コンサルティングなどが含まれます。現場（Genba）文化に深く根差したコンサルティングを提供する日本企業は、高い顧客維持率を実現しています。
業界別（主要市場）：
自動車・EVサプライチェーン：