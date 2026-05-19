日本のメディカルエステティクス市場は、2035年までに31億1,560万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.9％で成長すると予測される。

日本のメディカルエステティクス市場は、2035年までに31億1,560万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.9％で成長すると予測される。