10年前の自分から手紙が届く！ 市制110周年記念事業として「未来通信」を発送します

尼崎市は令和８年（2026年）に市制施行から110周年を迎えます。

その記念事業の１つとして、市制100周年記念プロジェクトで実施した「未来通信※」で集めた手紙を、市制110周年記念日である令和８年（2026年）10月８日以降に発送します。

手紙の発送にあたりましては、プロジェクトの実施から10年が経過したため、より多くの方のお手元に届くよう、当時の宛先等から変更を希望とする方を対象とした申請を受け付けます。

※10年後の自身やご家族等に手紙を送ることを目的に実施された企画





未来通信投函の様子 未来通信はがき

１ 宛先変更の申請期間

令和８年（2026年）７月31日（金）まで

２ 申請方法

次のいずれかの方法で申請をお願いします。

⑴ 専用フォームにて申請

以下の申請フォームに必要事項をご入力の上、申請をお願いします。

https://b449c1ba.form.kintoneapp.com/public/mirai-tushin





【専用フォーム】

⑵ 所定の用紙を直接、郵送、ファクス又はEメールにて申請

以下のHPから所定の用紙をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、申請をお願いします。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sogo_annai/1041144/index.html





【市ホームページ】

３ 注意事項

手紙発送後、宛先不明の手紙は、差出人の住所へ返送されます。返送された手紙は、差出人の住所を

管轄する郵便局で約３か月保管された後、処分されますので、ご注意ください。