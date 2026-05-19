【aim東京原宿店】aim東京原宿店にて月末土日フェア開催決定！

有限会社三景スタジオフォトスタジオとして常に最先端を提供してきたaimがこの度全種目対象のフェアを開催。月末土日の期間限定の開催となりますのでご注目ください！詳細を見る :https://www.aimbridal.jp/

☆ブライダルフェア

１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF

＊洋装和装ライトプラン、エンゲージフォトプラン、アニバーサリープランは対象外

また、スタジオ1DAY プラン/東京・北海道ロケスタプランの当日成約の場合は15%OFF

２ アルバムプラン契約にてプレゼントギフトブック２冊

※1着データアルバムプラン、2着データアルバムプラン、単品アルバム購入者限定

３ スタジオ１DAYプラン契約にて選べる特典

・集合撮影料無料 or 色掛下オプション無料

4. ヘアメイク担当者の指名（\22,000）でブーケレンタル(\5,500)無料

5 来場で人気カフェカード（\700分）プレゼント

☆ソロウェディングフェア

１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF

＊キャンペーンプランは対象外

２ アルバムプラン契約にてさらに衣装1着分撮影追加

※1着データアルバムプラン、2着データアルバムプラン、単品アルバム購入者限定

4. ヘアメイク担当者の指名（\22,000）でブーケレンタル(\5,500)無料

☆振袖/卒業フェア

１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より10%OFF

当日支度込みのパーフェクトプランの契約で15%OFF！

２ アルバムプラン契約にてさらにドレス1着分撮影追加

※単品アルバム購入者限定、ヘアチェンジ＋\10,000

3. my振袖/my袴からの予約・契約＋口コミ投稿でamazonギフト券プレゼント

※my振袖/my袴より後日お渡し予定

4. 来場で人気カフェカード（\700分）プレゼント

それぞれの特典にはご家族様への贈呈用商品やお嬢様に撮影当日も楽しんでいただけるオプション等たくさんご用意しております。

様々なシーンで喜んでいただけるフェアになっております。是非ご注目ください。

開催日時

２０２６年

５月２３日(土）、５月２４日(日)

５月３０日(土）、５月３１日(日)

開催場所

〒１５０－０００１

東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F

カウンセリング参加方法

事前予約制になります。

HPのご予約フォームよりご予約いただけます。［24時間受付中］