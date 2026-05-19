全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ [本社：愛知県 代表取締役社長：甘利祐一 グループ店舗数：1,154店舗(2026年4月末時点)]は、2026年6月5日(金)に、ファンコミュニティサイト「さんかく屋根の下」のイベントとして、ファンと一緒にコーヒー豆運搬用の麻袋のリメイクイベントを実施します。





コメダ部イベント 「ステナイ選択！麻袋をリメイクしてみよう」





コメダでは、一杯のコーヒーを大切にする心から、コーヒー豆の調達、ブレンド、抽出、そして提供するカップに至るまで徹底してこだわります。その心は、役目を終えた資材や抽出後のコーヒー粉までも最後まで大切にする「ステナイ」精神へも繋がっています。本イベントでは、2025年に実施した「コーヒー粉」の再利用イベントに続き、産地から届く「麻袋」をファンと共にアップサイクルすることで、コメダやコーヒーへの愛着を日常のくつろぎへと広げていくことを目指します。









■コメダ珈琲店は「ステナイ店舗」

コメダ珈琲店は創業当時より、ものを大切にする「ステナイ」精神を培ってきました。新しい店の良さはもちろん、一方で既存の店舗には丁寧に整備し続けるからこそ生まれる「経年美化」の価値があると考えています。素材の特性に合わせた「ステナイ」が、お客様のくつろぎの時間を最高の状態に保ちます。









■「ソファー」をステナイ 座り心地を保つ

ゆったりくつろげる赤いソファーは、奥行き、ひざ下、背もたれが、コメダが考えた黄金比。長時間座っていても疲れにくい設計になっています。このソファーも、中綿の入れ替えや、表布を張り替えることで新品同様によみがえります。修繕を繰り返しながら、長く大切に使い続けます。





「ソファー」をステナイ





コメダ珈琲店のソファー





■「テーブル」をステナイ 経年美化で味わいを

コメダ珈琲店のテーブルは、お客様が立ち上がるときに、手をついてもぐらつかないよう、厚みのある木材を壁にしっかりと固定しています。その厚みも「ステナイ」秘密のひとつです。傷がついても、表面を削ることで新品同様に再生させることができます。





「テーブル」をステナイ





■「閉店店舗の資材」をステナイ 想いごと次のお店へ

閉店した店舗の資材を、別の店舗で再利用することも。2026年4月には、約35年間の歴史に幕を閉じた店舗で使用していた、一人掛けカウンターの天板、ショーケース、大木を、名古屋市内で運営する別店舗のリニューアル時に移設しました。歴史を紡いできた店舗の想いも受け継いでいきます。





「閉店店舗の資材」をステナイ





コメダのステナイ店舗の取組まとめはこちら

https://komedacomestrue.komeda.co.jp/sutenai/









■コーヒーを大切にする心から、最後まで「ステナイ」

コメダでは、コーヒーを淹れる過程で生まれる素材も、大切な資源として循環させています。

コーヒー豆を運搬するための麻袋や、抽出した後のコーヒー粉も最後まで大切にして、「ステナイ」のです。









■抽出後の「コーヒー粉」をステナイ

コメダは全国どこのお店でも、いつもの美味しさを楽しんでいただくため、自社で抽出工場を所有しています。コメダブレンドを抽出した後のコーヒー粉の再利用率は97.2％(2025年2月期時点)です。主に牛の寝床の敷料やたい肥として再利用しています。また一部を染料に使用し、オンラインショップで「コーヒー染めグッズ」として販売もしています。商品は現在まで20種類を超え、コメダグッズのなかでも高い人気を誇っています。





コーヒー染めグッズ





コメダ珈琲店オンラインショップ「コメクション」

https://ec.komeda.co.jp/









■コーヒー豆運搬用「麻袋」をステナイ

産地からコーヒー豆を運んできた麻袋を、動物たちの“くつろぎ”に役立てるよう、動物園への寄付をしています。2024年度からスタートし、全国4つの動物園に対し、これまで累計2000枚以上の寄付に繋がりました。動物たちが麻袋で遊ぶ姿は動物園を訪れる人々の笑顔を作ります。こうした取り組みは、新しい“くつろぎ”の創出にもつながっています。





麻袋でくつろぐ動物たち





■ファンと紡ぐコメダ式サステナビリティ活動

ファンコミュニティサイト「さんかく屋根の下」を通じて、ファンの方へコメダのサステナビリティ活動や、ステナイ文化についてのイベントを実施し、取組への認知の拡大を図っています。コメダの「ステナイ」精神を知っていただくことで、くつろぐ場所としてコメダ珈琲店を選んでいただいた意味に、安心や共感といった価値が加わると考えているからです。





・ファンコミュニティサイト「さんかく屋根の下」





ファンコミュニティサイト「さんかく屋根の下」





コメダ好きが集まり、お店でくつろぐように、ゆったりと記事を読んだり、気の合う仲間と語り合ったりイベントに参加できる、会員登録無料のコミュニティサイトです。登録ユーザーは「コメダ部員」と呼ばれます。

開設時期： 2020年3月31日

登録会員： 約57,000人(2026年4月末時点)

URL ： https://komeda-sankaku.com/





・イベント開催のお知らせ

今回のイベントは環境月間に合わせて実施します。2025年の「コーヒー粉の再利用イベント」に続き、今年はさらに「麻袋」を通じた共創へと、ステナイ文化を深化させます。コメダが取り組むサステナビリティ活動についての学びと、実際にコーヒー豆を日本へ運びその役目を終えた「麻袋」を使用し、暮らしに取り入れられるティッシュケースをつくるワークショップを実施します。





＜ステナイ選択！麻袋をリメイクしてみよう＞

日時：6月5日(金) 13:00～15:00ごろ

会場：imy会議室(愛知県名古屋市東区葵3-7-14)

定員：12名

費用：無料

※抽選で当選した12名様をご招待いたします。

※応募には「さんかく屋根の下」への無料会員登録が必要です。

※詳細はイベントページからご確認ください

https://komeda-sankaku.com/announcements/9bzpgdzwrgvgjq5y





＜ご参考：過去のコメダ部イベントの様子＞

2025年6月実施：コメダといっしょに！サステナビリティを学ぼう＆体験しよう！

コメダブレンド抽出後のコーヒー粉を使って、サシェやコーヒー染めの栞を作る体験をしていただきました。





過去のSDGsイベントの様子





・イベントレポート

https://komeda-sankaku.com/announcements/xerabqk7phltbe2a









■コメダ式サステナビリティ活動について

コメダのサステナビリティサイト http://komedacomestrue.komeda.co.jp/

お客様により一層くつろいでいただけるよう、そして「くつろぐ、いちばんいいところ」を永遠に持続させるべく、「“心にもっとくつろぎを” KOMEDA COMES TRUE.with YOU」をミッションに掲げ、様々な取り組みをおこなっています。





“心にもっとくつろぎを” KOMEDA COMES TRUE.with YOU