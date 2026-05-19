Uravation、特定のAIツールに絞った「ツール特化型研修」を2026年5月19日より提供開始。第1弾としてGemini特化型研修を用意

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、特定のAIツールに絞って実務活用を学ぶ「ツール特化型研修」を、新たな研修メニューとして2026年5月19日（月）より提供開始いたします。第1弾として、Googleの生成AI「Gemini」に特化したGemini特化型研修を用意しています。

お申込・お問い合わせ: https://uravation.com/contact/

■ 背景 ― 「広く浅い研修」では現場のツール活用に届かない

生成AI研修の多くは、複数のツールを横断的に紹介する「広く浅い」構成になりがちです。この形式は全体像をつかむには有効ですが、受講者が実際に自社で使っているツールを業務でどう使いこなすか、というレベルまでは届きにくい、という課題があります。

特に、Google Workspaceを全社導入している企業ではGeminiが、開発寄りの業務ではAIコーディングツールが、というように、企業ごとに「すでに手元にあるツール」は異なります。Uravationでは、これまでの法人研修の中で、企業が実際に使っているツールに絞り込んだ研修ほど、現場での活用に直結するという手応えを得てきました。

そこで、汎用研修とは別に、特定のツールに絞って実務活用を深く扱う「ツール特化型研修」を、独立した研修メニューとして整理し、提供を開始いたします。

■ 第1弾：Gemini特化型研修

第1弾のGemini特化型研修では、Googleの生成AI「Gemini」を題材に、以下のような内容を扱います。

・Geminiの基本操作と、業務での使いどころの整理

・文書作成・要約・情報整理など、日常業務での活用

・Google Workspace（ドキュメント、スプレッドシート、Gmailなど）と組み合わせた活用

・受講者本人の業務を題材にした実践演習

Google Workspaceを業務基盤として使っている企業にとって、Geminiは追加導入のハードルが低いツールです。本研修は、その特性を踏まえ、受講者が普段の業務の延長線上でGeminiを使いこなせる状態を目指します。

■ ツール特化型研修の考え方

ツール特化型研修は、企業がすでに導入している、あるいは導入を検討しているAIツールに合わせて、研修内容を設計します。Gemini以外のツールについても、企業の状況に応じた研修のカスタマイズに対応いたします。

汎用的な生成AI研修と、ツール特化型研修は、目的に応じて使い分けることができます。

・汎用的な生成AI研修: 生成AIの全体像をつかみ、複数ツールの違いを理解したい場合

・ツール特化型研修: すでに使っているツールを、業務で深く活用できるようにしたい場合

■ 研修概要

・メニュー名: ツール特化型研修（第1弾：Gemini特化型研修）

・提供開始日: 2026年5月19日（月）

・対象: 企業の従業員（職種・役職を問わず）

・形式: 講師による対面 / オンライン研修（ハンズオン演習を含む）

・構成: 企業の状況・対象ツールに応じてカスタマイズ

・対象ツール: Gemini（第1弾）。その他のAIツールについてもカスタマイズ対応

・助成金: 人材開発支援助成金の活用を前提とした設計にも対応

・お申込・お問い合わせ: https://uravation.com/contact/

■ 代表コメント

これまで法人研修を提供する中で、自社で実際に使っているツールに絞った研修ほど現場での活用につながりやすいという手応えを、強く感じてきました。たとえばGoogle Workspaceを全社で使っている企業であれば、Geminiは最も身近な生成AIです。にもかかわらず、汎用的な研修では1つのツールとして簡単に触れて終わってしまうことが少なくありません。ツール特化型研修は、企業が手元に持っているツールを、本当に使いこなせる状態まで引き上げるための研修です。今後、対象ツールを順次広げてまいります。

株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑

■ 会社概要

・商号: 株式会社Uravation

・所在地: 東京都文京区本郷6丁目25番14号

・代表取締役: 佐藤 傑

・事業内容: 生成AI研修、AI開発実装支援、AIコンサルティング

・URL: https://uravation.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

メール: suguru.sato@uravation.com

電話: 090-3128-4922