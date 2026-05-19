【半額祭第5弾！】定食人気No.1「焼きめし定食(小)」が全店舗で毎日159円！2026年5月23日(土)～5月31日(日)の9日間開催

株式会社魁力屋京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、「焼きめし(小)定食半額祭」を2026年5月23日(土)～5月31日(日)の期間で開催いたします。

ラーメン×焼きめしの最強コンビを今だけお得に！

開催するたびに大反響をいただける大人気企画が、創業感謝祭の前夜祭として1年以上ぶりに帰ってきます！

5月23日(土)～5月31日(日)の９日間限定で、「焼きめし定食半額祭」を開催！

期間中、ラーメン魁力屋公式アプリに配信されるクーポンをご提示いただくと、焼きめし(小)定食の定食分が半額の159円(税込)に。※

魁力屋こだわりのかえし(醤油ダレ)を使用し、超強火で一つひとつ丁寧に炒める焼きめしは、香ばしさと鍋を振る音が食欲を刺激する自慢の一品。

ラーメンとの相性も抜群で、定食人気No.1を誇る大人気メニューです。

そのまま豪快に頬張るも良し。

卓上のにんにくやヤンニンジャンで、自分好みにアレンジするも良し。

食べ放題のねぎやたくあんと合わせれば、箸が止まらなくなること間違いなし！

さらに、たっぷりお召し上がりになりたい方は、+120円(税込132円)で、焼きめし（並）に、+180円(税込198円)で、焼きめし（大）に変更できます。

ぜひこの機会にお得に「焼きめし定食」をお楽しみいただき、欲望のままにかきこんでください！

※ラーメンは通常価格となります。

キャンペーン概要

＜焼きめし定食(小)半額祭＞

開催期間 ： 2026年5月23日(土)～5月31日(日)

開催店舗 ： 全店舗 （店舗情報(https://shop.kairikiya.co.jp/)）

開催内容 ： 焼きめし定食(小)が145円(税込159円)

通常価格＜お好きなラーメン＋290円(税込319円)＞

⇒期間中価格＜お好きなラーメン＋145円(税込159円)＞

ラーメンは割引対象外です。

利用条件 ： 店内飲食のみ対象とさせていただきます。

クーポンは1日1回のご利用に限ります。

「お好きなラーメン100円割引券」「お好きなトッピング100円割引券」併用可です。

※販売価格は店舗によって異なります。

※店舗の運営状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPにて掲載いたします。予めご了承ください。

『ラーメン魁力屋公式アプリ』

魁力屋を好きでいてくださる方に、もっと魁力屋を好きになってもらいたい。

そんな想いでアプリを作りました。

アプリでしか手に入らないクーポンやお楽しみコンテンツを多数ご用意しております。

ぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。

■ダウンロード(https://x.gd/kfBbv)

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に182店舗、チェーン展開しています。（2026年5月19日現在）

看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役 社⾧執行役員：藤田 宗

資本金： 9億2,516万円（2025年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（182店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144