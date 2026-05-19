春季地区高校野球大会（近畿・東北）の準決勝・決勝を「バーチャル高校野球」にて無料ライブ配信！

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）と朝日放送テレビ株式会社（代表取締役社長：今村俊昭）は、「バーチャル高校野球」で春季近畿地区大会と春季東北地区大会の準決勝、決勝を無料ライブ配信します。ライブ配信で見られるのは「バーチャル高校野球」だけ！ぜひ春季大会終盤の戦いを映像でお楽しみください。

▽バーチャル高校野球 URL

スポーツナビ

https://baseball.yahoo.co.jp/hsb_spring_district/competitions/

スポーツブル

https://vk.sportsbull.jp/koshien/

■春季地区高校野球大会とは

夏の全国選手権大会の前哨戦とも位置づけられる春季大会。全国を9ブロックに分け、都道府県大会の上位進出チームが各地区のナンバーワンを目指します。春季近畿地区大会は京都府で開催され、8校（京都3、他府県各1）が出場。春季東北地区大会は青森県で行われ、14校（青森、秋田各3、他県各2）が出場します。

＜ライブ配信予定＞

5月30日（土） 春季近畿地区大会 準決勝

5月31日（日） 春季近畿地区大会 決勝

6月12日（金） 春季東北地区大会 準決勝

6月13日（土） 春季東北地区大会 決勝

■イニングスコア速報も実施！

2026年度春季地区大会では、全試合を対象にイニングスコア速報を実施。各試合のイニングごとのスコアを随時更新して、試合の経過をお伝えします。現地で観戦できない場合でも得点経過を確認いただけます。

■「バーチャル高校野球」について

「バーチャル高校野球」は高校野球を動画やニュースでいつでもどこでも楽しめるサービスとして、2015年に株式会社朝日新聞社と朝日放送株式会社（現朝日放送テレビ株式会社）が共同で開始。全国高校野球選手権大会をはじめ、これまでに様々な大会でライブ配信を実施してきました。2025年は第107回全国高校野球選手権大会の地方大会・全国大会の全試合に加え、ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球 ワールドカップの日本代表戦、第79回国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ2025」、どを無料ライブ配信しました。また、速報コンテンツも展開しており、全国高校野球選手権大会の地方大会から全国大会まで全試合の速報をお届けしています。

■「スポーツナビ」について

プロ野球、MLB、高校野球などの野球をはじめ、サッカー、テニスなどの最新のスポーツニュースや試合日程、速報、コラムなどをお届けする、LINEヤフー株式会社が運営する日本最大級のスポーツ総合サイトです。

■「SPORTS BULL（スポーツブル）」について

スマートフォンアプリおよびウェブから無料でお楽しみいただけるインターネットスポーツメディアです。大学野球、高校野球、バレーボール、サッカーなどの学生スポーツのライブ配信を中心に、さまざまな競技のニュースをお届けしています。