【子どもとシェアする新習慣】お風呂上がりの“タオルドライ”を叶えるヘアケアシリーズ

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「carari アニボール ヘアケアシリーズ」を2026年4月に発売しました。

お風呂上がりの時間は、

髪を拭いて、スキンケアをして、子どもの世話をしてと慌ただしいもの。

その中で注目されているのが、

“ながらドライ”という時短ケアです。

親子で使える“ちょうどいいデザイン”

丸みのあるフォルムとシンプルな表情。

キャラクターとして主張しすぎず、

子どもが使っても違和感がなく、

大人が使っても生活になじむデザインです。

そのため、親子で同じアイテムを共有しやすい点が特長です。

「どれ使う？」と選ぶ時間も含めて、

日常の中に自然なコミュニケーションが生まれます。

“ながらドライ”でお風呂上がりを効率化

本シリーズは、かぶるだけでタオルドライが可能。

髪の水分を吸収しながら、

スキンケアや着替えなど別の作業を同時に行うことができます。

マイクロファイバー素材は綿の約3倍の吸水力を持ち、

ドライヤー時間の短縮にもつながります。

子どもにも使いやすいポイント

かぶるだけで使えるロングヘアも包み込めるサイズ感名前が書けるタグ付き

お風呂上がりだけでなく、プールやスイミング後にも活躍します。

アニボールってな～に？

アニマルがボールになった「ANIBALL（アニボール）」

ぷにぷにとした丸みのあるフォルムが特徴で、見ているだけで癒される存在。

親子で使って楽しむことが出来るアイテムが揃っています！

商品概要

イヌボールシロクマボールネコボール

商品名：carari アニボール ヘアキャップ

\1,600（税込\1,760）

サイズ/W220×D185×H30mm

頭囲/440～750mm

重量/47g

主材質/ポリエステル、ナイロン

原産国/中国

イヌボールシロクマボールネコボール

商品名：carari アニボール ヘアターバン

\1,800（税込\1,980）

サイズ/W350×D480×H30mm

頭囲/440～750mm

重量/82g

主材質/ポリエステル、ナイロン

原産国/中国

イヌボールシロクマボールネコボール

商品名：carari アニボール ヘアバンド

\1,300（税込1,430）

サイズ：

イヌボール：W220×D105×H30mm

シロクマボール：W220×D110×H30mm

ネコボール：W220×D120×H30mm

頭囲：440～660mm

重量：36g

主材質：ポリエステル、ナイロン

原産国：中国

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

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【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com