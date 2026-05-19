愛猫がもっと“くつろげる”連結型ダンボールキャットハウス「ニャンテコッタ!(R)︎ 第２弾 カラータウン」発売

株式会社グラフソニック

株式会社グラフソニック（本社：東京都港区、代表取締役：鶴崎修一）は、愛猫と家主さんが楽しめるオリジナルキャラクターグッズを展開するブランド「ニャンテコッタ!(R)︎」より、ニャンコの小さなダンボールのお家 「ニャンテコッタ!(R)︎ 第2弾 カラータウン」 を、2026年5月1日よりECサイトにて販売開始いたしました。

【URL】https://nyante-cotta.com

猫はダンボールが大好き。隠れたり、のぼったり、くつろいだり。家の中でも、猫らしく過ごせる場所をつくってあげたい。そんな想いから生まれたのが「ニャンテコッタ!(R)︎ キャットハウス」です。

第2弾では、好評だった上下左右に自由自在に連結できる機能性はそのままに、爪とぎ機能を新たに搭載。よりくつろぎやすい空間へと進化しました。さらに、デザインも大幅リニューアル。クラフト感のあるデザインから、カラフルで明るい世界観へと生まれ変わり、お部屋に置くだけで空間を楽しく演出します。

ニャンテコッタ!(R) 第2弾 カラータウン 使用イメージ

【商品の特徴】

１． 縦横に連結可能! 猫の動きに合わせて自由にレイアウトできる

工具不要で組み立て簡単。ひとつのおうちで「キャットハウス」、縦に連結して「キャットタワー」、横に連結して「キャットトンネル」、組み合わせれば「キャットコテージ」と、猫の動きや性格に合わせて形状を変えられます。猫の成長やお部屋の広さに合わせて、自由に拡張できるのも特徴です。

縦横に連結でき、猫の動きに合わせて形を変えられる連結型キャットハウス

２. カラフルで明るい世界観に進化! オリジナルキャラクターたちがお部屋を彩る

第2弾では、デザインを大幅リニューアル。クラフト調の落ち着いた印象から、カラフルでポップな「Color Town（カラータウン）」の世界観へ進化しました。

カラーは、ピンクフルハウス、ミントグリーンカフェ、イエローソレイユハウス、ブルーボヌールダイナーの4色展開。それぞれ異なる街並みやお店をモチーフに、置くだけでお部屋を明るく楽しく演出します。猫窓に登場する猫たちは、「ニャンテコッタ!(R)︎」のグッズを楽しむオリジナルキャラクター“にゃんてこ隊”。スパイスや調味料の名前を持つ個性豊かな猫たちが、小さな街の住人のように、ニャンコとの暮らしを楽しく彩ります。

カラフルな4色展開で、お部屋を明るく彩る「Color Town」シリーズ

３．爪とぎ付きで、よりくつろぎやすい空間へ進化

第2弾では、猫がより自然にくつろげるよう、爪とぎ機能を新たに追加。

遊ぶだけではなく、休んだり、気分転換したりと、猫が自然体で過ごせる居場所になりました。

「隠れる」「登る」「くつろぐ」「爪をとぐ」猫の好きな行動をひとつの空間で楽しめます。

４. 猫に配慮した印刷仕様

本体には、古紙回収率95%以上のダンボールを使用。また、使用している着色料は、猫が舐めても着色料が溶出しないかを確認する試験を実施し、ペット用品に関する品質基準に適合しています。

※ダンボールを強く噛みちぎる癖のある猫には十分ご注意ください。

【誕生の背景】

第1弾の発売後、実際に使用する猫たちの様子や家主さんの声から、「遊ぶだけでなく、くつろげる場所としても使ってほしい」という想いが生まれました。第2弾では、好評だった連結機能をそのままに、爪とぎ機能を追加。さらに、カラフルなデザインで、猫の居場所としても、お部屋を彩るアイテムとしても楽しめるキャットハウスを目指しました。

【使い方・利用シーン】

リビングや子ども部屋などの壁に沿って設置してください。猫窓やドアから猫の居場所が確認でき、空間を明るく演出できます。普段、愛猫が過ごすスペースに設置することをおすすめします。

【製品概要】

サイズ：幅39cm × 奥行き27cm × 高さ51cm（屋根部含む）

本体厚さ：3mm

材質：ダンボール

本体重量：約350g

耐荷重：5kgまで

販売価格：1個 3,500円（税込） ※複数購入時のセット割引あり

販売方法：ECサイト

商標登録（ニャンテコッタ! 名称）：第6589796号

意匠登録（ペット小屋）：第1734749号

【会社概要】

会社名：株式会社グラフソニック

所在地：東京都港区芝大門2-9-2

代表者：鶴崎修一

設立：2016年5月

TEL:03-6452-8705 FAX:03-6452-8835

URL：http://www.graphsonic.com

事業内容：広告制作業

【お客様からのお問い合わせ先】

問い合わせ先：株式会社グラフソニック

TEL：03-6452-8705（平日11：00～17：00）

e-mail：nyantecotta_info@graphsonic.com