Blackview、新型タフネススマホ「ROCK 5」発売記念キャンペーンを5月18日より開催｜20,000mAhバッテリー・348LMキャンプライト・5W Hi-Fiスピーカー搭載

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.Blackview ROCK 5のキービジュアル

Blackviewは、新型タフネススマートフォン「Blackview ROCK 5」の発売を記念し、2026年5月18日（月）から5月22日（金）までの期間限定で発売記念キャンペーンを開催します。

「Blackview ROCK 5」は、20,000mAhの大容量バッテリー、最大348LMのキャンプライト、5W Hi-Fiスピーカー、IP68/IP69Kの防水防塵性能を備えた、アウトドアシーンに適したタフネススマートフォンです。キャンプや登山、防災用途はもちろん、長時間の外出や現場作業など、電源の確保が難しい環境でも安心して使いやすいモデルとして登場します。

Blackview ROCK 5

■ キャンペーン期間：2026年5月18日（月）～5月22日（金）

■ 対象製品：Blackview ROCK 5

■ 販売ページ：https://s.click.aliexpress.com/e/_c3j2uLAn

■ 通常価格：385.70ドル

■ キャンペーン価格：239.99ドルから（先着300件限定の早割価格）

■ その他特典：一部注文者には、在庫限りで「Blackview AirBuds 100」ワイヤレスイヤホンをプレゼント

発売記念キャンペーン期間中は、AliExpressにて「Blackview ROCK 5」を先着300件限定の早割価格として、239.99ドルから購入可能です。さらに、対象注文には在庫限りで「Blackview AirBuds 100」ワイヤレスイヤホンもプレゼントされます。

暗所や屋外作業でも頼れる348LMキャンプライトを搭載

Blackview ROCK 5のアウトドア仕様

「Blackview ROCK 5」は、本体に最大348LMの高輝度キャンプライトを搭載しています。キャンプや夜間作業、停電時、暗い場所での点検作業など、スマートフォンのライトだけでは心もとないシーンでも、しっかりと周囲を照らせるのが特徴です。

さらにSOSモードにも対応しており、アウトドアや緊急時の備えとしても活躍します。スマートフォン、ライト、非常用ツールを1台にまとめたい方にとって、実用性の高い機能です。

5W Hi-Fiスピーカーで、屋外でも音が聞き取りやすい

本製品は、5W Hi-Fiステレオスピーカーを搭載しています。一般的なスマートフォンよりも大きく、厚みのあるサウンドを再生できるため、屋外や騒音の多い現場でも音声を聞き取りやすい設計です。

作業中の通話、ナビゲーション音声、動画視聴、音楽再生など、さまざまな場面で活躍します。アウトドア向けスマートフォンとして、耐久性だけでなく「音の聞こえやすさ」にも配慮されている点は大きな魅力です。

20,000mAhの超大容量バッテリーで、長時間の外出にも対応

Blackview ROCK 5のバッテリー仕様

「Blackview ROCK 5」は、Blackview史上最大となる20,000mAhの大容量バッテリーを搭載しています。一般的な5,000mAhクラスのスマートフォンと比べて約4倍のバッテリー容量を備えており、長時間の屋外作業や旅行、キャンプ、災害時の備えにも適しています。

最大2,280時間のスタンバイ、最大23時間の連続ナビゲーションに対応しており、電池残量を気にせず使いやすいのが特徴です。また、33W急速充電に加え、5Wリバース充電にも対応しているため、緊急時にはほかのデバイスへ給電することもできます。

IP68/IP69K・MIL-STD-810H準拠の高耐久設計

タフネススマートフォンとして重要な耐久性も充実しています。「Blackview ROCK 5」は、IP68/IP69Kの防水防塵性能に加え、MIL-STD-810H準拠の堅牢設計を採用しています。

雨や砂ぼこり、落下、高圧水、過酷な温度環境にも配慮されており、-20℃から60℃までの環境に対応。アウトドア、建設現場、倉庫作業、配送業務など、一般的なスマートフォンでは不安を感じやすい場所でも使いやすい1台です。

屋外でも見やすい、6.78インチ 2.4K/120Hzディスプレイ

Blackview ROCK 5のディスプレイ仕様

ディスプレイには、6.78インチの2.4K高解像度パネルを採用しています。最大輝度は700nitで、屋外でも画面の情報を確認しやすい仕様です。

さらに、最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートに対応しており、スクロールや画面操作もなめらか。地図アプリの確認、動画視聴、作業中の情報チェックなど、日常利用から屋外利用まで快適に使えます。

Widevine L1にも対応しているため、対応動画配信サービスでは1080P HD画質のストリーミング再生も楽しめます。

108MPメインカメラ、50MPフロントカメラ、20MPナイトビジョンを搭載

Blackview ROCK 5のカメラ仕様

カメラ性能も充実しています。背面には108MP Samsung(R) ISOCELL HM6メインカメラを搭載し、遠くの被写体や細かなディテールも高精細に撮影できます。

さらに、50MPフロントカメラにより、自撮りやビデオ通話もクリアに行えます。20MP赤外線ナイトビジョンカメラも備えており、暗所や夜間の撮影、点検作業などにも活用可能です。

Google Lens、Motion Photo、2K動画撮影にも対応しており、業務記録からアウトドアの思い出撮影まで幅広く使えます。

Helio G100と最大48GB RAM拡張で、日常操作もスムーズ

Helio G100

本製品は、オクタコア構成のMediaTek Helio G100を搭載しています。日常的なアプリ操作、ナビゲーション、SNS、動画視聴、軽めのゲームなどをスムーズにこなせる性能を備えています。

メモリは最大48GBまで拡張可能で、ストレージは256GBを搭載。さらに最大2TBのTFカード拡張にも対応しているため、写真、動画、地図データ、業務資料などをたっぷり保存できます。

また、10,444mm²の大型冷却システムを備えており、長時間の利用でも安定したパフォーマンスを維持しやすい設計です。

Android 16ベースのDokeOS 5.0とAIアシスタントを搭載

DokeOS 5.0

「Blackview ROCK 5」は、Android 16ベースのDokeOS 5.0を搭載しています。よりスムーズな操作性やプライバシー保護、効率的なシステム体験を目指した最新OSです。

さらに、新しいAIアシスタント「Hi Doki」や、Doke AI 2.0によるマルチモデルAI機能にも対応。音声操作やシステムレベルでのスマートなやり取りにより、日常の操作をより直感的に行えます。

長く安心して使えるサポート体制

Blackviewのサポート体制

本製品は、3年間のシステムアップデート、24時間365日のオンラインサポート、オフライン修理サービスにも対応しています。

また、NFC決済、グローバル4G通信、デュアルSIM、デュアルバンドWi-Fi、Bluetooth 5.2など、普段使いに必要な通信機能も充実。アウトドア専用機ではなく、日常のメインスマートフォンとしても使いやすい仕様です。

アウトドアから日常使いまで頼れるタフネススマホを、早期キャンペーン価格で購入可能

Blackview ROCK 5

「Blackview ROCK 5」は、単に頑丈なだけのタフネススマートフォンではなく、20,000mAhの大容量バッテリー、348LMキャンプライト、5W Hi-Fiスピーカー、ナイトビジョンカメラなど、屋外で本当に役立つ機能をしっかり詰め込んだモデルです。

キャンプや登山、夜間作業、災害時の備えはもちろん、バッテリー持ちを重視したい普段使い用のスマートフォンとしても活躍できます。耐久性・実用性・エンタメ性能を1台でまとめたい方にとって、「Blackview ROCK 5」は心強い選択肢となりそうです。

発売記念キャンペーンは2026年5月18日（月）から5月22日（金）までの期間限定で実施されます。先着300件限定の早割価格も用意されているため、気になる方は早めにチェックしてみてください。

■ キャンペーン期間：2026年5月18日（月）～5月22日（金）

■ 対象製品：Blackview ROCK 5

■ 販売ページ：https://s.click.aliexpress.com/e/_c3j2uLAn

■ 通常価格：385.70ドル

■ キャンペーン価格：239.99ドルから（先着300件限定の早割価格）

■ その他特典：一部注文者には、在庫限りで「Blackview AirBuds 100」ワイヤレスイヤホンをプレゼント

Blackview ROCK 5の詳細スペック・仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/99_1_83f752c3d7e11278b7f10a19b624453c.jpg?v=202605190151 ]

Blackview Amazon製品ページ

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