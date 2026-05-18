【6/2開催】エフアンドエムが空知信用金庫主催の企業向けセミナーに登壇　～中小企業等向け 支援施策説明会～

株式会社エフアンドエム

中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎、以下「当社」）は、空知信用金庫（本店：北海道岩見沢市、理事長：熊尾 憲昭）が主催する企業向けセミナー「中小企業等向け 支援施策説明会」に登壇します。

1．セミナーの背景

昨今、IT技術の進化や法制度の複雑化など、企業を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。当社は、中堅・中小企業が本来持つ力を存分に発揮できる基盤づくりを支援しています。今回、空知信用金庫様と連携し本セミナーで最新の情報を広く提供することで、地域の企業が持続的に成長し、豊かな社会を実現するための一助となることを目指します。

2．セミナーの内容

本セミナーでは、経済産業省北海道経済産業局より、生産性向上や新事業展開に向けた令和7年度補正予算・令和8年度予算に係る最新の補助金等の概要をわかりやすく解説します。また、実際の採択事例を交えながら、採択後に企業が取り組むべき具体的なポイントをお伝えします。

3．セミナー概要

タイトル：中小企業等向け 支援施策説明会

開催日時：2026年6月2日（火）14:00～15:45

会場：会場またはオンライン【Webex Meetings】

参加費：無料

内容：【第一部】令和7年度補正・令和8年度予算に係る補助金等の概要

講師：経済産業省北海道経済産業局 ご担当者

【第二部】補助金採択事例紹介と採択後企業が取り組むポイント

講師：株式会社エフアンドエム 東日本事業本部法人営業部 上村亮史

【会社紹介】

株式会社エフアンドエムは、中堅・中小企業や個人事業主の成長を支える支援サービスを提供する企業です。『サービスの水道哲学』に基づいた低価格で良質なサービスにより、複雑化する環境下での経営課題を解決します。また、企業が本来持つ力を存分に発揮できる基盤を整え、持続的な成長と豊かさを実感できる社会を実現します。

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2026年3月末現在）

連結売上高：208億767万円（2026年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：990名（2026年3月末現在・連結）

コーポレートサイト：https://www.fmltd.co.jp/

投資家情報（IR）：https://www.fmltd.co.jp/ir/