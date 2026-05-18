【札幌市内２号店目】7月16日(木)大型ホビーショップ「駿河屋 新札幌DUO店」が誕生！

株式会社 駿河屋新札幌エリアのホビーアイテムは売るのも買うのも「駿河屋 新札幌DUO店」にお任せください！

「駿河屋 新札幌DUO店」が、地下鉄東西線新さっぽろ駅直結の大型複合商業施設「DUO-1（デュオ）」4階にオープンいたします。

30万点以上ものアイテムをずらりとご用意し、マニアなお客様からご家族までみんながお楽しみいただける、札幌の副都心エリアで愛されるホビーショップを目指します。

オープンに先駆けて、7月6日(月)からは先行買取を開始いたします。

アニメ雑貨、フィギュア、プラモは超充実！新品・中古アイテムが大集結！

アニメ雑貨、フィギュア、プラモデルは超充実の品ぞろえ。

そのほかにも、トレカ、ゲーム、ぬいぐるみ、おもちゃ、ゲーム雑貨、アイドル雑貨、アニメ・ゲーム系の書籍や映像・音楽ソフトまで、幅広いジャンルの新品・中古アイテムが勢揃い。

最新作から懐かしの逸品まで、圧倒的な品揃えでお客様をお迎えします。

駿河屋ならではの“宝探し”体験を、ご家族みなさまでお楽しみください。

新さっぽろ駅直結！お買い物ついでに立ち寄れる最高のアクセス

地下鉄東西線新さっぽろ駅直結の「DUO-1（デュオ）」4階と、最高のアクセスが自慢です。

また「文教堂書店 新札幌DUO店」との併設店となるため、推しのアイテムをお買い物したのちに、新刊コミックや雑誌をチェックすることもできます。

お買い物のついでに立ち寄れる便利な立地で、お客様の“推し活”を強力にサポートします。

7月6日(月)より先行買取開始！オープン記念買取キャンペーンも開催

先行買取開始と同時に超お得な「買取キャンペーン」を開催予定です。

最新のアイテムからレトロなものまでしっかり査定しますので、是非この機会にまとめてお売りください。

ネットで評判の駿河屋の高価買取を「駿河屋 新札幌DUO店」でご体験ください。

オープン記念「買取キャンペーン」「セール」の続報はこちら

オープンを記念して、お得な「買取キャンペーン」や「セール」の開催を予定しております。

今後の続報については駿河屋.JPの「駿河屋 新札幌DUO店」特設ページやSNS、店舗ページでも発表いたしますので、ぜひご確認ください。

「駿河屋 新札幌DUO店」特設ページ

お得な情報はこちらでチェック。

https://www.suruga-ya.jp/feature/shinsapporo_open/index.html

駿河屋.JP公式

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オープン予定

7月6日(月) 買取のみ開始

7月16日(木) 販売開始&買取

※日程は予告なく変更になる可能性があります

駿河屋 新札幌DUO店

所在地

北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6-2 DUO-1 4階

https://www.suruga-ya.jp/feature/realstore/shinsapporo/index.html

■お取り扱い商品

アニメ雑貨、ゲーム雑貨、アイドル雑貨、プラモデル、フィギュア、ゲーム、おもちゃ、トレカ、映像ソフト、音楽CD、ぬいぐるみ、イラスト集・設定資料集、写真集

地下鉄東西線新さっぽろ駅直結の「DUO-1（デュオ）」4階に「駿河屋 新札幌DUO店」誕生