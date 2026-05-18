株式会社ハッチィング「AIもう一人の自分」リリースビューティーワールドジャパン東京でお披露目

株式会社ハッチィング

株式会社ハッチィング（本社：福岡県）は、美容サロン向けAI業務支援サービス「AIもう一人の自分」を、2026年5月18日から20日まで東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京」にて発表いたします。

1．美容業界の現場で深刻化する“人材不足”と“引き継ぎ”の課題

近年、美容業界では慢性的な人材不足に加え、スタッフの退職や異動に伴う引き継ぎ不足が大きな課題となっています。営業時間外のLINE対応、予約受付や確認、店販商品の案内、休眠顧客への再来促進など、売上に直結しにくい業務が現場の負担を増やしており、多くのサロンが本来注力すべき接客や施術に十分な時間を割けない状況にあります。特に小規模サロンでは、オーナー自身が施術、接客、SNS運用、教育、顧客対応まで担うことも多く、日々の業務が属人的になりやすいことも課題です。

2．AIが店舗運営を支える「AIもう一人の自分」

こうした課題に対応するため、株式会社ハッチィングが展開するのが、美容サロン向けAI業務支援サービス「AIもう一人の自分」です。本サービスは、予約対応、問い合わせ返信、来店後のフォロー、店販案内などの業務をAIが支援することで、店舗運営の負担軽減と対応品質の平準化を目指します。人に依存しやすい日常業務を補完することで、スタッフ不在時や引き継ぎ不足による機会損失を抑え、現場がよりお客様への価値提供に集中できる環境づくりを後押しします。

3．ソフトバンク連携により導入支援体制を強化、展示会場で相談も実施

本取り組みは、美容業界における人材不足や引き継ぎ課題への対応をさらに強化するものです。今回はソフトバンクとの連携により、AI活用だけでなく、通信環境や導入支援体制も含めたサポートを強化し、美容サロン、ネイルサロン、美容室、鍼灸院など、人手不足が経営課題となっている幅広い店舗への導入を推進してまいります。展示会当日は、「AIもう一人の自分」の活用イメージをご紹介するとともに、具体的な導入相談にも対応予定です。

株式会社ハッチィングは今後も、現場に寄り添ったサービスの提供を通じて、美容業界の持続的な成長と価値向上に貢献してまいります。

東京BWJ西1号館H019（1号館中央の入り口を入場して最奥です）